Influencer asegura Ben Affleck intentó ligar con ella a través de una "app" de cita, y él la desmiente

De la relación de Jennifer López y Ben Affleck se dicen muchas cosas; que si existe un contrato premarital que regula la cantidad de relaciones sexuales que deberán tener si legan a casarse, que si iniciaron su relación estando ella con Alex Rodríguez..., ahora sale a relucer un supuesto coqueteo del actor con una popular figura de las redes sociales, quien dijo que en una aplicación de citas el actor de Batman intentó ligar con ella.

El también director de cine negó rotundamente que esté en ninguna aplicación de citas, diga lo que diga la rubia experta en negocios inmobiliarios del popular show Selling Sunset.

Durante la quinta temporada del exitoso show de Netflix, Emma Hernan reveló en una conversación que había coincidido con Ben Affleck en Raya, algo que en la actualidad su entorno se apresuró a desmentir.

Así lo aseguró a People un representante del actor: "Raya ha confirmado que Ben Affleck no ha sido un miembro activo de la aplicación durante los últimos años", confirmó.

Emma Hernan reveló a su compañera Chrishell Stause que había hecho match con Ben Affleck en Raya en el nuevo episodio que se estrenó ayer viernes, al hablar de la exclusiva aplicación para clientes de alto perfil. "¿Recuerdas cuando Ben Affleck se hizo viral porque envió algo a una chica? Puede que sí, puede que no -jugó misteriosamente la rubia- me haya estado enviando mensajes". Después añadió: "puede o no, que me haya pedido salir a tomar un café varias veces", aunque aseguró que ella no había acudido a las posibles citas.

"¡Hubieras estropeado Bennifer! Él estaba a la caza y captura", bromeó Stause a Hernan. "¿Verdad que sí? ¡Fue justo antes de eso! Quizá lo habría estropeado. Tenemos esa conexión de Boston, esa fue su frase para tratar de ligar conmigo", aseguró Hernan.