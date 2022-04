Kim Kardashian causa revuelo al testificar en juicio de Blac Chyna

En octubre del 2017, Blac Chyna presentó una demanda contra las Kardashian por difamación, agresión, lesiones y violencia doméstica. En dicha demanda, la expareja y madre de la hija de Rob Kardashian alegó que la familia del programa de telerrealidad conspiró contra ella para que se cancelara su programa transmitido por E! Entertainment Television, llamado "Rob & Chyna".

Sin embargo, no es hasta ahora que un tribunal de Los Ángeles, California ha tomado el caso, cuya comparecencia comenzó el pasado martes 19 de abril. Kim Kardashian fue una de las que estuvo en el juzgado y testificó. La empresaria causó revuelo al reconocer que, aunque no tuvo que ver con la cancelación del programa de Chyna, exigió que ésta no participara en "Keeping Up With the Kardashians".

“No entraré en un ambiente de trabajo tóxico”, dijo Kardashian sobre su negativa a trabajar con Chyna. “En mi propio programa, tengo el poder de hacer eso”, afirmó la socialité, quien subió al estrado durante una hora. Su testimonio fue en su mayoría anodino, pasó gran parte del mismo diciendo "No recuerdo".

La abogada de Chyna, Lynne Ciani, le mostró a Kardashian una serie de mensajes de texto de finales de 2016 y principios de 2017 con el nombre de Kardashian adjunto. En todos los casos, la empresaria dijo que no recordaba haberlos enviado, aunque no negó su probable legitimidad. “No recuerdo los mensajes de texto que envié esta mañana”, dijo.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/04/27/blac-chyna-kim-kardashian-kris-jenner-kylie-jenner-kourtney-kardashian-posa-para-una-fotografía-0457ed56.jpg

En respuesta a ver un intercambio de texto, una larga conversación con un productor de Bunim Murray, que produjo tanto "Keeping Up With the Kardashians" como Rob & Chyna", Kim reconoció que "esto definitivamente suena como algo que diría". En él, expresó su enojo porque Chyna todavía podría ser filmada para el programa que protagoniza junto a su familia, en el que Chyna aparecía ocasionalmente junto con su propio programa.

“Creo que todos debemos tomar un descanso de la filmación en este punto hasta que descubramos qué está pasando. Ella no va a estar en nuestro programa”, decía el texto. “Entonces, si ustedes van a filmar con Rob y Chyna, luego van a perder a las Kardashians y Jenners”.

El intercambio de mensajes de texto incluye varias demandas aparentemente condenatorias en torno a la filmación de Chyna para su programa, pero Kardashian insistió en que era una peculiaridad de la tecnología.

“Esto es claramente dictado por la voz, como lo es todo lo que envío mensajes de texto que son tan largos, y a veces se convierte en 'nuestro' como 'ella”, testificó Kardashian. "Nunca me referiría a su programa como 'su' programa, diría 'el programa de Rob' ya que es un derivado de 'Keeping Up With the Kardashians'".

Kim Kardashian dijo que el intercambio de mensajes de texto mostró que ella y su familia no tenían poder sobre lo que los productores y la cadena finalmente decidieran sobre los programas. “Nadie nos escucha, nadie nos respeta”, dice un mensaje de texto.

Gran parte del juicio, incluido el testimonio de la madre de Kardashian, Kris Jenner, y su hermana Kylie Jenner, se ha centrado en una pelea entre Chyna y Rob Kardashian el 15 de diciembre de 2016, que condujo a la ruptura final de la pareja y la cancelación de su programa.