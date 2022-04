Rob Kardashian testifica que Blac Chyna le puso una pistola en la cabeza

Rob Kardashian testificó el miércoles que temía por su vida una noche de 2016 cuando su entonces prometida, Blac Chyna, le apuntó con un arma a la cabeza, le puso el cable de carga del teléfono alrededor del cuello y lo golpeó repetidamente con un barra de metal bajo la influencia de sustancias.

“Ella me estranguló, me puso una pistola en la cabeza dos veces, estaba drogada con cocaína y alcohol”, dijo Kardashian, su voz se elevó casi a un grito en un tribunal de Los Ángeles mientras la abogada de Chyna, Lynne Ciani, buscaba poner en duda el ataque y su severidad.

Chyna está demandando a la madre de Rob Kardashian, Kris Jenner, y a las hermanas Kim Kardashian, Khloe Kardashian y Kylie Jenner, alegando que difundieron informes falsos de que ella lo agredió para cancelar su spin-off de "Keeping Up With the Kardashians", "Rob & Chyna", y arruinar la carrera de telerrealidad.

Durante una hora emotiva y polémica en el estrado, Rob Kardashian se enojó cuando Ciani le preguntó por qué las fotos y los videos de los días siguientes no mostraban ninguna marca en él, a pesar de su testimonio de que ella lo había golpeado repetidamente con un pie de 6 pies. barra de metal.

“¿Llevabas tanto como una tirita encima?” preguntó el abogado.

"¡Te acabo de decir que no me dejó una marca en la cara!" Rob Kardashian dijo. “¡Y el arma que me apuntó a la cabeza dos veces durante la noche no me dejó marca en la sien!”.

Kris Jenner y Kim Kardashian vieron el testimonio desde la primera fila de la galería y no tuvieron ninguna reacción visible.

Chyna testificó anteriormente en el juicio que nunca fue violenta con Rob Kardashian.

Dijo que la noche del 14 de diciembre y la mañana del 15 de diciembre de 2016, la pareja había estado celebrando la noticia de que "Rob & Chyna" tendría una segunda temporada.

La celebración de toda la noche se convirtió en una amarga pelea por la mañana, cuando él tomó su teléfono y se encerró en un armario, en busca de evidencia de comunicación con otros hombres, dijo.

Ella testificó que más temprano en la noche, había enrollado un cable para cargar el teléfono alrededor del cuello de Rob Kardashian en broma porque él la estaba ignorando, y tomó un arma que él tenía, siempre descargada, de una mesita de noche como una broma.

La cadena de eventos conduciría al final de la relación y su espectáculo.

Rob Kardashian, de 35 años, el menor de los cuatro hijos de Kris Jenner con el difunto Robert Kardashian, ha mantenido un perfil público mucho más bajo que su madre y sus hermanas. Era principalmente un personaje fuera de la pantalla y solo aparecía ocasionalmente en el reality show de la familia.

Rompió el patrón en 2016 y pasó un año en el centro de atención antes de que todo saliera mal. Él y Chyna comenzaron a salir en enero, anunciaron su compromiso en abril, anunciaron que tendrían un hijo juntos en mayo, tuvieron el estreno de su propio programa de telerrealidad en septiembre y tuvieron una hija, Dream, en noviembre.

Él testificó el miércoles que sintió en retrospectiva que su amor nunca fue real, y que había estado en el "peor punto más débil" de su vida cuando comenzó su relación.

Dijo que la pareja fue "tóxica" desde el principio y que ella lo golpeó al menos cinco veces durante el año de relación.

“Estrangular a alguien, golpear a alguien, eso no es una familia”, dijo. “Eso no es amor para mí”.

Rob Kardashian usó una camisa de vestir negra desabrochada y holgada en el estrado. Su testimonio, por lo demás oscuro, provocó risas en la mayor parte de la sala del tribunal cuando Ciani sugirió que dos videos que ella mostró se grabaron el mismo día porque él vestía lo mismo.

“Eso no significa nada”, dijo. “Uso lo mismo todos los días”.

Rob Kardashian no es un acusado en este juicio. Las acusaciones de Chyna contra él, derivadas de los mismos incidentes, tendrán un juicio por separado cuando termine este.

El miércoles temprano, Corey Gamble, un testigo clave que respalda el relato de la agresión de Rob Kardashian, insistió en que vio a Chyna golpearlo y azotarlo con un cable para cargar el teléfono, mientras Ciani intentaba desmentir su historia.

“Dije que ella lo atacó”, testificó Gamble, el novio de toda la vida y en algún momento coprotagonista de la matriarca de “Keeping Up With the Kardashians”, Kris Jenner. “Lo que vi es lo que vi”.

Gamble dijo que corrió a la casa en la que se hospedaba la pareja después de que Kris Jenner recibió una llamada de su hijo temprano en la mañana, quien parecía profundamente angustiado.

Cuando llegó, dijo, Chyna sostenía una especie de barra de metal y la arrojó. Corrió hacia Rob Kardashian, azotó el cable del teléfono y luego lo golpeó.

“Cuando llegó a él, comenzó a golpearlo”, testificó Gamble. ”Pude meterme en medio de ellos dos. Incluso me golpearon dos o tres veces”.

Gamble dijo que Chyna arrojó una silla al auto de Rob Kardashian cuando se iba, luego intentó levantar una mesa, pero Gamble la detuvo.

Durante el contrainterrogatorio, Ciani hizo que Gamble leyera una declaración que presentó en el caso dos años antes, en la que dijo que llegó y encontró a Chyna golpeando a Rob Kardashian con los puños, pero no mencionó ninguno de los objetos.

"¿No viste lo suficiente como para mencionar la barra de metal, el cable o la mesa?" preguntó Ciani.

“No sé por qué no incluí esos detalles”, dijo Gamble.