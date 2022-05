El accidente "pendejo" que mantiene a Andrés García en cama

El veterano actor dominicano nacionalizado mexicano, Andrés García, sigue en cama por un accidente “pendejo”.

Así lo explicó con su particular forma de ser, en un video donde mostró las secuelas que tuvo y que lo mantienen sin poder salir de su cuarto.

Tras recibir la visita de la modelo de OnlyFans Karely Ruiz, Andrés García fue hospitalizado.

Fue producto de una fuerte caída que siente los nuevos quebrantos.

En el video de una breve entrevista disponible en Youtube con el nombre Andrés García TV, el actor de "El privilegio de amar" mostró un gran moretón que tiene en su espalda, en ese momento el camarógrafo le pregunta sobre cómo se lo hizo.

“De la manera más pendeja, estaba yo buscando a ver que sombrero, gorra me iba a poner y, de alguna manera, como me había caído de las escaleras de afuera antes, yo creó que me quedó golpeado una rodilla me quedé sin fuerza”.

En el video, mostró con mucho dolor y señaló que se sentía cómo si se hubiera peleado con cinco hombres.

“Y ando como si me hubiera peleado con cinco cabrones y aquí estoy en la cama sin poderme mover, esperando para que se me quite poco a poco el dolor”, agregó sobre el malestar que trae como consecuencia de otra caída que tuvo hace un tiempo al caer de las escaleras, por lo que cree que no tiene fuerzas en las rodillas.

El medio Sdp Noticias detalla que el actor de 80 años volvió a estar delicado. García dijo que se encuentra “hecho una porquería” por todos los problemas de salud que tiene en su cuerpo.

No es la primera vez que el actor de películas como "El día del compadre" se queja de sus constantes problemas de salud. De hecho, ha hablado abiertamente de que espera la muerte.

En una entrevista con Telemundo se refirió a la soledad en que vive a sus 80 años y dijo que está consciente de que va a “morir solo” a causa del tipo de vida que ha llevado.

Señaló que se está preparando para morir y que, incluso, habla con la muerte.

"Me estoy preparando porque es un proceso natural, no quiero caer en el pánico de la muerte, estoy tratando de establecer una relación con la muerte (sic…) yo percibo y hablo con ella (la muerte) casi todos los días, le pregunto cómo será el encuentro", subrayó al ser entrevistado para el programa “Al Rojo Vivo” de Telemundo.