Julián Gil confiesa que fue diagnosticado con cáncer de piel

Julián Gil sorprendió a sus seguidores al compartir que había sido diagnosticado con cáncer de piel. Luego de que sus fans se percataran de una cicatriz que tiene en el pecho, el actor decidió aclarar que había sido producto de una cirugía a la que se sometió para extirparle un lunar cancerígeno.

"Muchos de ustedes me han preguntado por la cicatriz que tengo en el pecho. Quiero contarles que me diagnosticaron con cáncer de piel”, confesó Gil en un video colgado en Instagram. En el audiovisual el actor explica que no lo había dicho antes porque consideraba que era algo muy personal, “pero entendí que debía ayudar a concientizar”.

El diagnóstico tuvo lugar hace alrededor de un año, luego de que se percatara de que le había salido un lunar con relieve. “Fui con el doctor, un dermatólogo endocrinólogo aquí en México, resultó ser cáncer de piel", sostuvo.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/05/un-hombre-sin-camisa-d6281506.jpg Julián Gil muestra su cicatriz. (FUENTE EXTERNA)

Su relato continuó diciendo que para él fue un shock muy grande enterarse de que tenía cáncer, aunque admitió que es consecuencia de la sobreexposición al sol sin la protección adecuada. “Entiendo que fue por el exceso de sol. Los que me conocen saben que abusé muchísimo del sol. Yo siempre quería estar bronceado y era de los que me ponía incluso aceite de bebé para tomar sol”, expresó.

El argentino aclaró que se encuentra bien, aunque debe hacerse revisiones médicas cada seis meses. “Espero que este video les sirva para que se hagan chequeos y nunca piensen que estamos libres de una enfermedad".

Concluyó con un consejo dirigido a sus seguidores para evitar que pasen por lo mismo que él. “No tomen sol, o tomen con protector, bloqueador. Estoy bien, no se preocupen“.