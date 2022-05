Manuel Vázquez, un consultor esotérico dominicano famoso en México

Muchas personas alrededor del mundo siguen lo que les depara los signos el zodiaco mediante el horóscopo y otros buscan la espiritualidad y la energía.

Un criollo es famoso en México al ser una de las guias del esoterismo. Se trata de Manuel Vázquez, quien se considera heredero de un gran don como guia espiritual siendo su abuela quien se encargó de enseñarlo a utilizarlos en favor de los demás.

Así como astrólogos se han dado a conocer en la televisión, en ese país Manuel Vázquez obtuvo fama por su gran capacidad que lo llevó a trabajar con personas del ámbito político, empresarial y artístico con sus consejos e intervenciones espirituales.

En 2019, Manuel Vázquez develó las huellas de sus manos en el pasaje esotérico de la Galería Plaza de Las Estrellas en México, un espacio conocido como el lugar del Paseo de las Luminarias, el equivalente mexicano del Paseo de la fama de Hollywood.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/07/un-grupo-de-personas-en-una-tienda-696571a0.jpg En 2019 Manuel Vázquez develó sus huellas en la Galería Plaza de las Estrellas. (FACEBOOK)

Asimismo, Manuel comenzó a compartir su trabajo en redes sociales y participó en Expo Esotérica 2012, 2013 y 2014, además de haber dado conferencias en Ciudad de México, Texas, Nueva York, Los Ángeles, Paris, Oslo, Madrid, Roma y Las Vegas, lugares donde comparte su conocimiento con sus seguidores y tiene clientes por varios años.

Guia espiritual

Manuel nació en República Dominicana en una familia con el don de transformar el entorno mediante el vudú. Su abuela fue una de las más grandes guías del esoterismo (conjunto de conocimientos y prácticas relacionados con la magia, la astrología y materias semejantes) en su tierra natal, teniendo entre sus clientes a figuras de fama mundial.

"Mi abuela me dijo un día: tienes un gran don y debes explotarlo para ayudar a los demás", expresó Manuel Vázquez.

De los temas controversiales se refirió al vudú, un culto que mezcla religiones africanas. Ante la pregunta si el vudú es bueno o malo, Manuel explica: "No hay brujería buena o mala, eso no existe, se trabaja a base de intenciones, si hay alguien que te daña y corta tus caminos por maldad, es esa persona la que estará recibiendo el mal, porque su corazón no es bueno, busca dañar".

El esotérico menciona que no hay que dejarse engañar por "seudo adivinos" o "videntes", que "por desgracia este trabajo se presta para que charlatanes abusen de las personas que acuden a ellos buscando una solución a su problema".

Su fama lo trajo a México

En esta ciudad ha trabajado con expresidentes, entre otras grandes personalidades que por ética no puede revelar los nombres pero que sin duda todos son exitosos en sus respectivas carreras.

La asesoría espiritual de Manuel Vázquez es todo un proceso en el que la gente puede acudir con un consultor preparado para devolver a sus clientes la calma, paz, y control de sus vidas y que pueden tener la seguridad de no ser engañados o trabajar con fuerzas que después no se pueden controlar, indica una nota informativa.

Manuel Vázquez ha dado conferencias en muchos países y hoy está establecido entre la Ciudad de México y Estados Unidos, siendo guía de artistas, empresarios y políticos destacados. Confirmó la próxima apertura consultorio en la ciudad de Querétaro, una ciudad al centro de México.

En sus consultas habla de la cultura del vudú, los secretos para tener una vida exitosa y abrir los caminos de quienes acudan en busca de su ayuda.

En efecto, son muchos famosos tanto en México como en otros países que se dedican a la numerología, esoterismo, terapias naturales y hasta se han realizado foros internacionales en esos temas como por ejemplo, El Brujo Mayor.