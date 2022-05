Karen Yapoort se llevó las flores de la boda de Francisca y ¡no estaba invitada!

La presentadora Karen Yapoort, aunque no fue invitada a la boda de Francisca, vive en Casa de Campo y decidió llevarse las flores una vez terminada la ceremonia, esto, según People en español.

Según el medio internacional, en sus historias de Instagram, se ve a la esposa del pelotero Edwin Encarnación llevándose las flores en carro de golf hasta su vehículo.

"Como se acabó la boda, fui y dije: ¡esas flores no se pueden perder!" explicó desde un carro de golf lleno de flores. También explicó que esperaba repartir las flores entre las iglesias locales y poner algunas en su sala.

La revista explica que, las flores fueron colocadas afuera del sitio después de la boda de ensueño, pero en Despierta America (Univision), Mayi Suarez aclaró que no fue un robo ni de Francisca ni de la iglesia.

"En el caso particular de [la Iglesia de San Estanislao en Altos de] Chavón, al ser una plazoleta, la boda afuera y la iglesia ser pequeñita, el tema de la donación no existe. No hay ni espacio donde dejarlas", explica la planificadora de la boda de Francisca. "Así que, en dado caso, vamos a decir que ella nos hizo un favor".

También reveló una cifra impresionante del evento: "En la boda en sí habían más de 6500 tallos de flores".

A continuación, video del inusual hecho publicado en YouTube por "Al paso de los famosos".