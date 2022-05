La extraña exigencia para las asistentes a las presentaciones de Yailin la más viral

Si eres de los que sigue la música de Yailin la más viral y quieres ir a una de sus presentaciones debes cumplir una condición sine qua non. La cantante urbana y sus representantes prohibieron el uso de pelucas de colores en sus shows por seguridad.

“Como medida de seguridad por el día de hoy para la fiesta de Yailin La más Viral, no les será permitida la entrada a personas que estén usando pelucas de colores”, publicó la cuenta de Instagram de uno de los lugares donde se presentó la dominicana y esta medida ha sido extendida a los demás.

Algunas internautas faranduleros aseguran que esta medida es por Karol G, quien usa el pelo de color azul y sus fanáticos han tomado este color para rendirle honor.

El caso de las pelucas se dio a conocer, luego de que una fanática de “la más viral”, relató a través de redes sociales, que le negaron el acceso a una de sus presentaciones por tener una peluca de color azul.

Me acaban de sacar de Marbella Lounge por mi peluca, yo fui como fan a ver a Yailin y me dijeron que yo no podía estar ahí, que yo tenía que salir, porque la señorita Yailin dijo que ella no iba a cantar si había alguna mujer con peluca de este color, o sea azul. Digo yo, no sé si representando a Karol G”, expresó la chica.

La exponente de música urbana está disfrutando del mejor momento de su vida y de su carrera: el amor y el éxito.

Luego de que gracias a su romance con el boricua Anuel AA, su nombre se dio a conocer por casi todo el mundo, la dominicana alzó vuelo hacia Estados Unidos y este fin de semana, por primera vez presentó un espectáculo en la gran urbe a casa llena.

Al verse frete a una fanaticada eufórica por sus canciones, y gritando su nombre a todo pulmón, la intérprete de “Cotize”, “Chivirika” y “¿Quién me atraca a mí?”, no pudo ocultar su emoción y por si rostro corrieron dos lágrimas que le provocaron un nudo en la garganta. De inmediato recibió el respaldo emocional de su pareja Anuel, quien estaba muy cerquita para secar sus lágrimas.