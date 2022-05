Lo que debe El Pachá en Teleradio América, según su director de programación

El presentador de televisión Freddy Martínez "El Pachá", denunció mediante una nota de prensa enviada a los medios de comunicaicón que el pasado sábado, su programa "Pégate y gana con el Pachá" no salió al aire, asegurando que, "a último momento la administración de Teleradio América ordenó la suspensión del mismo".

Según se comentó, los ejecutivos de la planta televisora se habrían enterado de que Frederick Martínez “El Pachá” tenía semanas de haber firmado un contrato con el Canal del Sol (canal 6) para formar parte de la nueva programación que iniciaba en mayo.

Sin embargo, tras producirse un fuego en dicha planta televisora, la entrada del animador tuvo que postergarse.

Pero, como toda historia tiene dos versiones los ejecutivos de la televisora salieron al frente de lo denunciado y dieron su versión. El director de programación de Teleradio América, Francisco Lluberes, aseguró que Frederick Martínez, conocido como El Pachá, debe la suma de 750 mil pesos por no pagar la transmisión de su programa sabatino por tres meses.

Lluberes explicó que la suspensión de "Pégate y gana con el Pachá" el pasado sábado se debió a la falta del pago. Asimismo, negó que al Pachá se le haya retirado de la programación del canal 45 ante rumores de que el mismo pasaría hasta el Canal del Sol (canal 6), que hace dos semanas se incendió y donde fallecieron cuatro personas.

"No queremos que él se vaya, no tenemos nada contra el programa ni contra Frederick, salieron con unas declaraciones muy desafortunadas, parece que alguien de su equipo salió en una nota de prensa diciendo que fue porque él se iba para el canal seis, cosa que no es cierta, si nos enteramos que él se quiere ir libremente se puede ir para el canal que quiera, pero no ha sido por esa situación con el hermano canal", manifestó Lluberes al programa radial "Punta de Partida" de Power 103.