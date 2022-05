La reacción de Raphy Pina tras juez denegarle solicitud de asistir a cumpleaños de Vida Isabelle

El juez federal Francisco Besosa denegó este lunes una petición sometida por el productor musical Raphy Pina Nieves para que modificara sus condiciones de libertad y así poder asistir al primer cumpleaños de su hija Vida Isabelle con la cantante Natti Natasha.

La pequeña cumple un año el próximo 22 de mayo y la celebración sería fuera de la casa de Pina, según las informaciones.

Este jueves el también mánager de Daddy Yankee reaccionó a la decisión del juez con una ilustración que da a entender como si lo alejaran de su hija, pero que luchará por ella."La lucha por la VIDA CONTINÚA @arte_carde No está fácil pero tampoco me voy a rendir, NEVER ", escribió Pina.

En la ilustración hecha por @arte_carde se presenta a la bebé en un extremo y él sale en otro e intenta alcanzar a la niña pero es impedido por varios hombres. Raphy Pina dijo en la publicación que no se rendirá "nunca".

Informa El Nuevo Día que el juez Francisco Besosa denegó la solicitud de que se modificaran las condiciones de libertad de Pina, quien se encuentra en arresto domiciliario.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/12/diagrama-imagen-compartida-por-raphy-pina-e145d10e.jpg Ilustración compartida por Raphy Pina en la que dice que luchará por vida. (@ARTE_CARDE)

"[Moción] denegada sin perjuicio por prematuro. Una vez que la corte y el oficial de libertad condicional sean informados del lugar de celebración del cumpleaños y las horas en que Pina Nieves estará fuera de su residencia, se podrá volver a presentar la moción", se indica en la orden.

En diciembre de 2021, Raphy Pina fue declarado culpable de dos cargos de posesión ilegal de armas de fuego, por lo que se le dictaminó arresto domiciliario mientras se dicta su condena definitiva.

La lectura se pospuso, por quinta ocasión, la lectura de la sentencia del productor musical hasta el próximo 24 de mayo.

Indica Univision que María A. Domínguez, abogada de Pina, presentó la moción para que él pudiera asistir a la fiesta de Vida Isabelle, que se realizará "en un lugar aún por determinar fuera de la casa".

Obviamente, el primer cumpleaños de su hija menor es una ocasión trascendental para un padre, particularmente un padre tan devoto como Pina Nieves", se lee en la propuesta.

En la moción también se indica que la fiesta de la pequeña hija de Natasha "será un asunto familiar" y que "se llevará a cabo en un ambiente seguro", por lo que la asistencia de Raphy no "representará ningún peligro para la comunidad".

La fiscalía federal pide alrededor de cuatro años de prisión tras ser acusado de posesión ilegal de armas de fuego.

Los fiscales federales María Montañez, José Ruiz y Gregory Conner señalaron que el informe presenta de la Oficina de Probatoria de Estados Unidos incluyó un cálculo de 33 a 41 meses de prisión y presentaron argumentos para “recomendar una sentencia dentro de la variante del rango de sentencia de 46 a 50 meses de prisión”.