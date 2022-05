Fabiana Márquez, la influencer top de Miami y creadora de FM Swimwear

La comunicadora y emprendedora de origen venezolana, Fabiana Márquez, superó las dificultades de migrar a un nuevo país para desarrollar sus proyectos profesionales y personales.

Constancia, paciencia y disciplina fueron las claves para que Fabiana Márquez superara las adversidades que enfrentó tras tener que dejar sus proyectos personales y profesionales en Venezuela por las condiciones políticas y económicas, para desarrollarse en Estados Unidos como empresaria con la creación de la marca FM Swimwear de ropa de playa.

Su línea de bañadores ha calado con mucho éxito.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/13/mujer-en-traje-de-baño-en-la-playa-efa10305.jpg La influencer promueve línea de bañadores. (FUENTE EXTERNA)

“Venezuela en particular es un país donde muy fácil donde se pueden hacer las cosas porque no hay tantas leyes, tantas reglas, tantas multas como es acá, entonces llegas con una mentalidad completamente diferente queriendo comerse el mundo, y claro que lo logras pero es un poquito más complicado y aprendí a tener muchísima paciencia”, comentó.

En Estados Unidos, aseguró, hay que esperar a que todo se haga de la manera correcta.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/05/12/mapa-fabiola-marquez-2-4393d799.jpg Fabiana Márquez se ha destacado en las redes sociales y se encuentra en @fabimarquez21. (FUENTE EXTERNA)

“Con los vestidos de baño fue una meta bastante fuerte que me hice porque hay que dedicarle mucho tiempo para que se diera, hay que buscar los contactos porque las cosas se traen de Medellín y tenía que buscar a la gente en Medellín porque acá en Estados Unidos les gusta mucho la calidad de la ropa colombiana”, explicó.

Línea de bañadores

Narró que en los inicios de su proyecto empresarial empezó a diseñar por sí misma y a maquetar sus propios modelos de trajes de baño, pues no tenía cómo pagarle a nadie para que le dibujara y le hiciera los diseños como ella los quería para ahorrar en costos.

“Entonces yo misma agarré una hoja y comencé a dibujar yo todo y en el taller me entendieron y empecé a explicar que quería todo con bordados con muy buenos acabados y fue prácticamente un año para poder sacar la primera producción porque me enviaban las muestras, no me gustaba la tela, después no me gustaba el bordado o el acabado y ya la gente en el taller la gente me conoció mejor y lanzamos mi primera colección”, narró la emprendedora en entrevista.

Gracias a los contactos que construyó desde su llegada a Miami fue como pudo promover sus diseños, ya que en este país tuvo la oportunidad de establecer relaciones en medios de comunicación, y con influencers del Proyecto Pro, otro emprendimiento de marketing digital en el cual participa, refiere la información.

“Lo que aprendí fue a tener paciencia porque yo quería que todo saliera para ya pero pues fue imposible que todo fuese tan rápido, pero ya hoy en día aprendí a tener paciencia, constancia y disciplina y creo que esa ha sido la clave del éxito para cumplir todas la metas que me he propuesto”, explicó.

Para el futuro próximo está desarrollando nuevos productos de aplicación de la marca FM como bronceador, blanqueador para vellos de brazos y un protector solar.

Sobre su salida de Venezuela, donde estudió Comunicación Social, cuenta que se vio obligada a pausar su larga trayectoria en eventos de belleza, en danza, baile, modelaje, animación de eventos y como locutora de radio.

“Tenía mi propio programa de radio que tuve que cerrar por temas del gobierno, me llegó una carta en la que se me obligaba a cerrar el programa o a cerrar la estación de servicios si no se cerraba el mismo”, contó Fabiana.

Además mantiene en Venezuela una fundación para niños con cáncer, que sigue funcionando a pesar de encontrarse fuera del país. Y trabaja con Proyecto Pro, una empresa de marketing digital, que trabaja con campañas, influencers y redes sociales y se encuentra en Instagram como @fabimarquez21.