Presentadora de El gordo y la flaca sufre aparatosa caída antes de entrar al aire y todo queda captado en video

"¿Quien dijo que la televisión es fácil?" Así inició la presentadora Tanya Charry, corresponsal de El gordo y la flaca, la descripción del video que muestra la aparosa caída (con golpe incluído) que sufrió minutos antes de entrar al aire en vivo.

Como reseña People en español, la periodista colombiana estaba apunto de hacer su reporte diario con El gordo y la flaca desde la habitación de su casa donde tiene todo el equipo.

"Esto me pasó ayer minutos antes de salir al aire en El gordo y la flaca y aún con dolor tuve que presentar mi historia, y si deslizas mira que tuve que salir con la sonrisa de 'aquí no ha pasado nada'. ¡Ay Dios! Tremendo cascarazo me pegué. El que se ría le dejo de seguir", continuó con la descripción del momento que quedó captado en video.

Charry ultimaba detalles del set desde donde hace sus piezas. Pero apenas unos minutos sufrió una aparatoso accidente que acabó con todo el set que tenía montado.

Tanya se tropezó con uno de los escalones donde se sube para posar frente a la cámara y la caída fue estrepitosa. Con el susto ya pasado, la propia protagonista de este momento quiso compartirlo con sus seguidores.

Las cámaras de seguridad de su habitación captaron el momento de principio a fin y, aunque la cosa no llegó a mayores, pudo haber sido peor.

Como ella misma reseñó, la caída la dejó adolorida por un rato. Algo que supo disimular muy bien durante su intervención en el show donde ni se le notó.