"Married with Children" regresa con sus actores originales en una versión animada

Los seguidores de la exitosa serie Married… with Children se encuentran saltando en un pie de la alegría tras informarse que una nueva versión se encuentra en camino, pero que no se emocionen tanto, pues, aunque incluirá a todo el cast original, no esperes verlos en carne y hueso, será una serie animada.

Reportado por Deadline, la versión animada de la serie se encuentra buscando una casa productora, ofreciendo los derechos a múltiples televisoras y servicios de streaming.

Ed O’Neill, Katey Sagal, Christina Applegate y David Faustino regresarán a sus papeles, siendo producida por Alex Carter (Family Guy).

Con 11 temporadas Married With Children es una de las series de comedias más exitosas de todos los tiempos; se emitió entre 1987 y 1997, obteniendo múltiples remakes en varios países como Argentina, Alemania o Croacia, así como un spin-off, Top of the Heap, mismo que tuvo su propio spin-off, Vinnie & Bobby, y otros que no se concretaron, Enemies y Radio Free Trumaine. Era caracterizado por su humor negro y políticamente incorrecto para nuestros estándares actuales.

Según medios internacionales, hace seis años se anunció una serie con Bud Bundy, hijo de Al Bundy, pero este show nunca se logró producir, mientras que Sony tiene ya un año trabajando en este revival animado.