Hilary Duff se desnuda para la revista “Women's Health”: “Me sentí vulnerable, pero poderosa”

Hilary Duff ha sorprendido a sus fans al dejarse ver como nunca antes en la última edición de “Women’s Health”. Luego de su batalla contra desórdenes alimenticios para tratar de tener el cuerpo perfecto, la actriz y cantante venció sus inseguridades y posó desnuda para la revista especializada en salud femenina.

“Entonces, esto fue aterrador... ¡Sabía que hacer esto me aterrorizaría y tenía razón! @womenshealthmag tuvo la sesión más hermosa y, de hecho, la pasé de lo mejor. Me sentí fuerte y hermosa y me reí mucho al hacer algunas de estas poses sin mis jeans de cintura alta y lo que uso normalmente”, posteó Duff en su cuenta de Instagram acompañado de las fotos de la edición.

“Gracias a todos los que normalizaron este día para mí y me apoyaron con cumplidos y amor. Me encantan estas fotos, gracias por capturar un momento en el que me sentí completamente vulnerable pero poderosa”, agregó en su publicación.

Luego de tres embarazos, la cantante de 34 años dice sentirse orgullosa de su cuerpo, lo que la motivó a hacer la sesión fotográfica como Dios la trajo al mundo para “Women’s Health”. “Estoy orgullosa de mi cuerpo. Estoy orgullosa de haber tenido tres niños. Hoy he llegado a un lugar tranquilo con los cambios por los que ha pasado mi cuerpo”, confesó a la revista.

La exestrella de Disney contó que con los años ha aprendido a respetar su cuerpo y a liberarse de la idea de querer encajar en los estereotipos que exige la industria del entretenimiento.

“(Mi cuerpo) me ha llevado a todos los lugares a los que necesito ir. Me ha ayudado a construir una hermosa familia. Siento que a medida que envejezco, más confianza tengo en mi propia piel”, refirió.