Filtran video íntimo de hijo de "Molusco" y esta fue su contundente reacción

Se ha hecho viral entre usuarios puertorriqueños de redes sociales la filtración de un video íntimo del hijo de 16 años del locutor, influencer, humorísta y actor Jorge Pabón “Molusco”.

Tras el revuelo del video, el youtuber, quien fue anunciado como uno de los conductores de la alfombra roja de los premios Heat a realizarse en Punta Cana, decidió dar su opinión sobre este hecho que involucra a su hijo, Ocean Pabón.

Como reseña el medio boricua "Primera Hora", fue a través de su canal de YouTube, Molusco TV, donde el locutor indicó que para su familia el suceso ha sido un “golpe duro”, pero, aseguró, “estamos trabajando con la situación”.

“Mi familia y yo dentro de todo estamos bien. Un golpe duro, complicado, bien complicado, pero quiero agradecerle a cada uno de ustedes por sus mensajes que me han enviado. Aquí he sabido identificar mucha gente incluso dentro de la misma industria de la música urbana, quién realmente se preocupan por uno y quien simplemente están por el negocio”, expresó el actor, quien ha participado en más de cinco películas dominicanas.

“No lo hizo bien, pero que se haya ido el video viral, habla peor de la persona que lo hizo viral. Pero estamos bien, estamos trabajando con la situación”, reflexionó.

En la publicación de 31 minutos, Molusco envió un contundente mensaje a las personas “que están haciendo un party con este vídeo”.

“Disfruten, celebren, yo creo que habla más de ustedes de lo que posiblemente pueden hablar de mi propio hijo o de mí. Yo he sido bien directo con esto y voy a seguirlo siendo. Destrúyanme a mí caballos, si tú quieres, cuando yo me pare en un puesto de gasolina, gritame a mí lo que tú quieras, grítame lo que te salga de los cojon*s a mí. Deja a mi hijo quieto, déjalo quieto, relax. Nosotros ahora trabajaremos con esta situación. Destrúyeme a mí, hazme pedazos a mí, porque al final del día la única situación que yo veo aquí y la única realidad por la que muchos celebran es por mí, por muchas de mis acciones en el pasado, por muchas malas decisiones que yo tomé en mi vida, por muchas opiniones que yo di a través de este micrófono que muchos de ustedes nunca estuvieron de acuerdo, no por eso mi hijo tiene que pagar las cosas que yo hice”.

A continuación, el video con la reacción de Molusco.