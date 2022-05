Belinda reacciona a los mensajes filtrados de Christian Nodal: “Realmente son tonterías”

La relación de los cantantes Belinda y Christian Nodal sigue dando de qué hablar, a pesar de su ruptura; luego de la publicación en donde el cantante exhibió una conversación que ambos sostuvieron en algún momento de su relación, donde la artista le pedía dinero para un tratamiento estético y para sus padres.

A través del matutino mexicano Venga la Alegría, donde la actriz reaccionó, ya que, uno de sus conductores la contactó, sin embargo, la respuesta fue corta y contundente: “no voy a decir nada, realmente son tonterías”, fue la respuesta de la actriz.

Con esta escueta reacción, la rubia dio a entender que no daría más detalles de la situación. Asimismo, su progenitora tampoco se ha pronunciado sobre las afirmaciones de Nodal.

La actriz y cantante está redicada en España, donde se encuentra muy feliz realizando sus nuevos proyectos, uno de ellos, su participación en la serie Bienvenidos a Edén de la plataforma de streaming Netflix, la cual hasta el momento ha sido un éxito para los espectadores.

Luego de toda esta polémica, diversos usuarios buscaron explicación a las palabras de Belinda en la conversación, pues es muy abrupto el cambio que ella tiene después de pedirle ayuda económica a Nodal, ya que se puede observar que en menos de diez minutos la española denominó al famoso de 23 años como la persona que “le ha destruido la vida entera”.

El escándalo

De una manera muy inesperada Christian Nodal respondió a la madre de Belinda, de nombre Belinda Schüll, quien dijo que el cantante de música ranchera era un "naco".

Nodal publicó en su cuenta de Twitter la captura de pantalla de una conversación en WhatsApp supuestamente con su exprometida donde ella le pedía dinero para "arreglarse los dientes" y para darle a sus padres.

También criticó a la madre de la cantante de "Lo siento" acusándola de vivir de ella. Asimismo, Nodal pidió que lo dejen en paz.

"20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi. Cuando me canse de dar se acabo todo", fueron las palabras de Nodal en un tuit.

"¿Crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? ¿Osea no te va a llegar algo esta semana? Aparte de lo de mis papás para que me los pueda arreglar?" es lo que Belinda supuestamente escribió a Nodal, de acuerdo con la captura.

El medio Ok Chicas detalla que al no tener respuesta al pedirle dinero, Belinda comienza a decirle lo arrepentida que está por haber estado con él y le pide que se enfoque en su carrera, que al parecer es lo único que le importa.

Previo al tuit de Nodal, los fans creen que la madre de Belinda había lanzado una indirecta al ex de su hija cuando el día de ayer (martes) publicó una foto en Instagram con la leyenda: “El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”.