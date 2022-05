Las graves consecuancias mentales de la esposa de Bruce Willis por cuidar de él

Emma Heming Willis habló por primera vez, luego de que se conociera que su marido, el reconocido actor Bruce Willis, sufría de afasia.

En una entrevista con The Bump, la madre de las hijas más chicas del intérprete aseguró que no es ninguna heroína por poner las necesidades de su familia por encima de las suyas. Aunque sí admitió que todo el cuidado que debe poner como consecuencia del mal que padece su compañero de vida de alguna manera está afectando su salud mental.

“Pongo las necesidades de mi familia por encima de las mías, lo cual descubrí que no me convierte en ningún tipo de héroe”, dijo la exmodelo, de 43 años. Y agregó: “Esa cantidad de cuidado por todos los demás dentro de mi hogar afectó mi salud mental y mi salud en general. Y eso no le sirvió a nadie en mi familia”.

La esposa del actor reveló que está aprendiendo a ser “madre” y que tiene la intención de “hacerse un tiempo para el cuidado personal” todos los días. “Alguien me dijo no hace mucho que cuando cuidas demasiado a alguien, terminas sin cuidarte a ti mismo. Eso me detuvo en seco y realmente resonó en mí”, reflexionó.

Motivo por el cual Emma eligió concentrarse en sus “necesidades básicas”, entre ellas, hacer ejercicio. “Es un momento en el que puedo desconectarme y hacer algo que sé que me hace sentir bien en general”, dijo al citado medio. “Creo que es importante encontrar algo que te haga sentir bien y construir a partir de ahí”, sumó.