Karen Yapoort revela el acuerdo que hizo con Edwin Encarnación antes de casarse sobre su regreso a la TV

La presentadora de televisión Karen Yapoort reveló cuándo pretende regresar a los medios tras casi cinco años alejada de ellos, porque según ella “la gente la necesita”.

La Yapoort dijo que ella y su esposo, el pelotero Edwin Encarnación, hicieron un acuerdo antes de casarse y era que ella iba a dejar los medios por un tiempo y dedicarse a formar su familia hasta que él dejara de jugar béisbol y ese momento ha llegado.

“Cuando mi esposo ya decida que no va a jugar mucho más, entonces ahí me toca a mí y pues se ha dado el caso de que mi esposo me dijo: 'Mira, amor, ya yo no juego más' y le digo 'pues me toca a mí'”, dijo la pelirroja en el programa especial “Con Jatnna y Pamela todo un show”, donde ambas producciones hicieron un especial por el Día de las madres.

La expresentadora de “Vale por tres” aseguró que el pueblo pide su regreso “y ya la gente no me da más chance, la gente me necesita que vuelva”.

Contó que ya tiene escrito lo que quiere y está trabajando en la producción y, aunque no especificó el tipo de proyecto que hará que regrese a las pantallas, informó que pronto dará posibles fechas.

Recientemente, Yapoort protagonizó el polémico hecho en el que se le ve llevarse las flores de la boda de la también comunicadora Francisca, quien se casó en La Romana con el padre de su hijo, el italiano Francesco Zampogna.

Como se comentó en People en español, aunque no fue invitada a la boda, "La Yapoort" vive en Casa de Campo y decidió llevarse las flores una vez terminada la ceremonia. En sus historias de Instagram se vio a la esposa del pelotero Edwin Encarnación llevándose las flores en un carro de golf hasta su propio vehículo.

"Como se acabó la boda, fui y dije: ¡esas flores no se pueden perder!", explicó desde un carro de golf lleno de flores. También explicó que esperaba repartir las flores entre las iglesias locales y poner algunas en su sala.

Con el mejor sentido del humor y aceptando lo ocurrido, ese lunes Yapoort se apoderó de sus redes para publicar un mensaje aceptando lo ocurrido. "Bueno, al menos las repartí", comentó simpática. El mensaje iba puntualizado con un emoji de una chica encogida de hombros.