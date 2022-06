Christian Nodal arremete contra J Balvin y aparece Residente

Tras el nuevo cambio de imagen del cantante Christian Nodal muchos internautas comenzaron a compararlo con el reguetonero J Balvin, pero la polémica inició cuando el colombiano hizo una comparación, en forma de broma, en su cuenta de Instagram, publicando dos fotografías de él y el mexicanopara que los usuarios encontraran "las diferencias".

La acción no le gustó nada a Nadal y reacció molesto en su history de Instagram. "Yo si tengo talento carnal y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo. Que tu foto la elegiste tú y la mía la subió la prensa", adujo.

Luego el mexicano compartió un video en el cual se escucha de fondo la canción del puertorriqueño Residente "BZRP Music Sessions #49", tema en el cual el rapero arremetió contra el reguetonero colombiano en una tiraera.

"Lo siento, yo también amanecí bromista", expresó Nodal respondiendo la historia del colombiano que decía "esta tarde ando bromista", en donde explicó que la comparación fue "solo para divertirse".

Lo que le dijo Nodal a Balvin

"Este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarte sus pastillas, porque no andaba coherente, el ca*** tiene un documental hablando de la paz, de la salud mental, de vibras y energías, pero su cuenta que tiene millones y millones de seguidores, sube una foto para que hagan burla de mi, donde claramente, todo el mundo lo sabe, me estoy levantando de una m#**# muy fea que viví", expresó refiriéndose a su exprometida, la cantante y actriz Belinda.

Dijo que le iba a sacar un tema, el cual espera que le responda y le dijo a Balvin que es "un referente de todo lo que está mal en esta industria".

"No hay derecho de hacer esas cosas, hay que usar las redes bien, y como ya todos saben, yo no soy nada bueno pa' hablar por eso mismo ahorita voy pa' la cabina porque voy a grabar algo... que pienso sacar esta noche... para este compa que no ha aprendido. Te dio una pata en el c$*# Residente y no aprendiste, yo creo que te gustó", añadió.

El joven de 23 años anunció que lanzará la canción a las 03:00 de la mañana.

Balvin responde

"Lo compararon conmigo, me comparan con él, lo que sea, la foto, estamos bonitos los dos, o yo no sé... Yo me siento sexy, confiado, seguro... Ya uno no puede hacer un chiste porque se ponen ya muy sensibles, entonces nada, y si haya que la tirara que sea romántica y que venda y que rompa los streaming, porque siempre les ha funcionado", dijo en su historia de Instagram.

Residente aparece

Al ser mencionado por Nodal, Residente no tardó en aparecer en las redes sociales y compartió en su Instagram un fragmento del recién estrenado tema del mexicano titulado "Limón y Sal", mostrando su apoyo al intérprete.

Hace unos meses atrás, el rapero arremetió contra el intérprete de "Mi Gente" por la cantidad de urbanos que, según Balvin, dejaron fuera de la premiación, llamando a un boicot.

Lo más 'sencillito' que le dijo René Pérez Joglar, nombre de pila del puertorriqueño, es que la música de J Balvin era como 'un carrito de hot dog', algo así como música rápida, sin sustancia.

En el tema "BZRP Music Sessions #49", Residente le dijo a J. Balvin que es un "fracasado", "racista" y reiteró que no es artista, ni escribe sus letras.