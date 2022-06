Shakira y Piqué "al borde de la separación" por supuesta infidelidad del futbolista

Los rumores sobre una infidelidad por parte de Gerard Piqué a Shakira toman cada día más auge.

Y es que, según el periódico de Barcelona Marca, la pareja atraviesa una crisis sentimental y sostienen que el futbolista le fue infiel a la colombiana.

La exclusiva fue dada por las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez en el videopodcast 'Mamarazzis', que se transmite a través del periódico de Barcelona.

"La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar", aseguró una de las periodistas.

"Shakira sería conocedora de la deslealtad y pondría cara y nombre a la tercera en discordia", añadió.

Y por si fuera poco, medios españoles afirman que el capitán del Barça se encuentra viviendo solo desde hace semanas en su antiguo piso de la calle Muntaner de Barcelona y vive de "fiesta en fiesta" y que frecuenta junto con su compañero de equipo Riqui Puig, los reservados de las discotecas Bling Bling y Patrón, ambas situadas en la zona alta de la capital catalana. Y en ambos sitios, "se le ha visto acompañado de otras mujeres".

Canción de Shakira "Te Felicito", ¿es para Piqué?

Y es que tras todos los rumores, ya muchos dicen que el sencillo más reciente de Shakira relata la infidelidad por parte de Piqué.

Uno de los estribillos dice: "Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien es? show... Esa filosofía barata no la compro, lo siento, en esa moto ya no me monto, la gente de dos caras no la soporto, yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos".

Doce años de relación sentimental

Shakira y Piqué tienen 12 años de relación sentimental y han procreado dos hijos: Milan y Sasha. Sin embargo, a la fecha no se han casado.

En una entrevista, el pasado mes de abril, con el youtuber Jordi Wild en el programa "The Wild Project", Piqué dejó abierta la posibilidad de casarse con la artista.

“No le he preguntado los detalles, yo soy así también un día me caliento y al otro día me caso, no ha pasado pero en la realidad si se me da un día lo hago y ya”, manifestó.

¿Están Piqué y Shakira al borde de la ruptura? El futbolista ha vuelto a vivir a su piso de soltero https://t.co/cAI3rqw3Ht — Tiramillas (@tiramillas) June 1, 2022