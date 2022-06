Circula video de Yailin siendo detenida en República Dominicana

La actual pareja de el cantante boricua de reguetón Anuel AA, Yailin "La más viral", le hace honor a su apodo constantemente, ya que la mujer encuentra siempre la manera de robarse la atención de los internautas con todas sus actuaciones cargadas de irreverencia. Esta afirmación la hace el medio internacional "Lakalle", en referencia a un video donde supuestamente la cantante estaba siendo detenida y llevada a una cárcel de Santo Domingo, por alegadamente generar disturbios en la vía publica.

El programa "Chisme No Luke" que se transmite en YouTube con sede en Miami, fue el que publicó el audiovisual sobre el hecho que detallan ocurrió en República Dominicana, revelando que la joven se puso a bailar, dándole poca importancia a lo que estaba sucediendo. Yailin no se rehusó, ni puso ninguna objeción para que no se la llevaran a dicho lugar.

Tras el video algunos se preguntaron dónde estaba el cantante Anuel AA en dicho momento, pues se sabe que el boricua se encuentra en República Dominicana junto a su pareja.