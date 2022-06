Cynthia Klitbo arremete contra actor dominicano Juan Vidal: "Me debe dinero"

La famosa actriz mexicana Cynthia Klitbo explotó contra su expareja, el actor dominicano Juan Vidal. Ella asegura que es un "vividor" y hasta le "debe dinero" luego de que le prestara una suma no especificada a la hija del actor.

También agregó que solo busca a una mujer por interés económico y por presencia en los medios. Todo lo contrario, según dice, de su otra expareja, el mexicano Rey Grupero, a quien describió como "todo un caballero".

Durante un encuentro con los medios de comunicación, entre ellos el portal Eden Dorantes Oficial, la actriz habló del fugaz romance que terminó el pasado mes de febrero.

“Terminamos porque (Vidal) tiene un problema de ira muy grande, es una persona que está de mal humor todos los días, que basa toda su experiencia de vida en cuántos músculos tengo y que para él las mujeres somos una manera de acomodarse, tanto económica como públicamente”, explicó la prensa.

También aseguró que el actor se expresa con "ofensas" hacia otras mujeres y que tiene como pruebas conversaciones de WhatsApp.

“Si yo te enseñara las ofensas que hay de su parte y cómo le habla a las mujeres y cómo se expresa de las mujeres te daría dolor de muelas”, añadió ante la cámara del periodista Eden dorantes.

Toda esta controversia viene luego de que Vidal entrara a participar en ‘La Casa de Los Famosos 2' de la cadena Telemundo, donde el sexy intérprete ha intercambiado candentes besos con la actriz cubana Niurka Marcos.

Y a ella le advirtió: “comadrita cuídate".

En este reality show de telemundo están otros famosos como Laura Bozzo, Daniella Navarro, Rafael Nieves, Natalia Alcocer, Salvador Zerboni y Julia Gama.

En tanto que habló maravillas del creador de contenidos Rey Grupero, quien a la fecha la sigue cuidando y protegiendo. "Cuando no teníamos un peso en la pandemia entre los dos hacíamos. Me enseñó a manejar redes. Lo describo como un caballero, me hace reír mucho", comentó la intérprete de telenovelas como "El privilegio de amar", "Cadenas de amargura" y "Teresa".

Y continuó hablando de su ex, Juan Vidal: "A diferencia del que todo mundo piensa que tiene zapatos, él no se comportó igual, no se deben ir por las apariencias".

Video de las declaraciones: