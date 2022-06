Presunta novia de Piqué sale a luz en medio de polémica por ruptura con Shakira

Desde hace semanas han sido varias las especulaciones sobre la ruptura entre la cantante Shakira y el jugador Gerad Piqué y una de las más mencionadas ha sido la supuesta infidelidad por parte del futbolista con una joven azafata.

Medios españoles aseguran que se trata de una joven de 22 años, que responde a las iniciales C.M., y trabajaba para una empresa de Piqué.

Sin embargo, la mujer ha salido a la luz a desmentir que ella haya sido la responsable de la ruptura entre la colombiana y el español.

"Me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué de absolutamente nada, la estoy pasando mal porque no me dejan en paz, me han relacionado con él sin sentido por la descripción de la supuesta chica y me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales, porque estoy en exámenes finales", dijo la joven tras ser abordada por periodistas del programa español Socialité, según reseñó People en Español.

"No soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz", insistió.

"La gente me está acribillando por una cosas que no he hecho. Cualquier cosa que salga con mi nombre será respondido con una demanda", sostuvo.

A la fecha, afirmó que no entiende cómo y por qué resultó involucrada en esta ruptura. "No entiendo por qué me han metido de por medio, supongo que porque necesitan a alguien para evadir el tema y despistar", acotó.

"Va a salir la verdadera chica"

"Me han dicho que va a salir la verdadera chica en breve, y espero que así sea, así me dejan a mí en paz y puedo volver a estudiar tranquilamente, que es lo que me importa", agregó.

Shakira y Piqué tras 12 años de relación sentimental anunciaron que su relación llegó a su fin y pidieron privacidad.

"Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", expresaron a través de un comunicado.