Sigue la polémica: acusan a Kim Kardashian de dañar vestido de Marilyn Monroe

La celebridad Kim Kardashian continúa en medio de la polémica por el iconico vestido que usó en la gala del Met, el mismo que en julio de 1962 llevó puesto Marilyn Monroe para cantarle "Happy Birthday" al entonces presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy.

Para usar esta prenda en el Museo Metropolitano de Nueva York (Met), la famosa tuvo que adelgazar siete kilos (15 libras) en tres semanas para poder ponerse el traje por solo unos minutos durante la alfombra roja.

Aunque tuvo mucho cuidado, la realidad es que el vestido confeccionado hace 60 años sufrió daños.

El coleccionista Scott Fortner mostró en diferentes fotos el antes y después evidenciando que la tela se ha estirado en exceso hasta romperse en la zona del cierre trasero. En las fotografías puede verse que no están algunos de los cristales del diseño.

Fortner posee una generosa colección de objetos que pertenecieron a Marilyn Monroe y está al frente de la cuenta de Instagram @marilynmonroecollection, recoge El País.

Hay que destacar que Ripley’s Believe It Or Not, el museo que adquirió este traje en 2016 y lo mantiene protegido, mediante un permiso aprobó que la influencer lo pudiera usar.

La vicepresidenta de la galería, Amanda Joiner, dijo al medio estadounidense Daily Beast a principios de mayo que tuvieron “muchas conversaciones con Kim y su equipo” y establecieron “muchos requisitos sobre la seguridad y el manejo del vestido”.

“Hicimos dos pruebas diferentes con ella. La primera fue en Los Ángeles, en abril, y luego la segunda un poco más tarde para ver si encajaba o no. El mayor desafío que tuvimos es que realmente queríamos asegurarnos de mantener la integridad del vestido y la preservación, porque tiene 60 años y sentimos que es una pieza de moda icónica, tanto desde una perspectiva histórica como desde la perspectiva de la cultura pop”, expresó en ese momento.

La actriz de "Los caballeros las prefieren rubias" pagó 1, 440 dólares al diseñador Jean-Louis en 1962 por hacerle el vestido a la medida, para cantar enfrente de Kennedy.

Como todos los objetos de Monroe tienen un alto valor, en 1999 el vestido se vendió por más de un millón de dólares en la casa de subastas Christie’s.

En 2016, se volvió a subastar por 4,8 millones de dólares en Julien’s Auctions y a partir de ahí fue adquirido por el museo Ripley’s Believe It Or Not.

El día de la Met Gala, la empresaria y estrella del reality show "The Kardashians" se cambió el modelo original por una réplica exacta porque era tan ajustado que no se atrevía a “sentarse, comer con él o correr el riesgo de dañarlo”.

Lo mismo pasó seis décadas atrás: es tan entallado, que a Monroe se lo tuvieron que coser para cerrarlo cuando ya lo tenía puesto, reporta AP.

El vestido de tono crudo tiene más de 2,500 cristales cosidos a mano.

Tres meses después de esa comentada aparición, Marilyn Monroe apareció muerta en su hogar, con 36 años, en un aparente suicidio.

Por el momento, Kim no se ha pronunciado al respecto.