Charlie Sheen culpa a su ex Denise Richards por entrada de hija Sami a OnlyFans

Sami, la hija de 18 años del controversial actor Charlie Sheen, de 56 años, abrió una cuenta de OnlyFans desatando cientos de comentarios a favor y en contra.

El padre de la joven, la exestrella de "Two and a Half Men", no está de acuerdo con que ella entre a una plataforma conocida por hacer contenido para adultos y responsabilizó a la madre, la también actriz Denise Richards, de esta acción.

De acuerdo con un comunicado enviado por los publicistas de Sheen a varios medios estadounidenses, entre ellos Page Six, el actor respondió: "Ahora tiene 18 años y vive con su madre. Esto no ocurrió bajo mi techo”.

Y agregó: "No apruebo esto, pero como no puedo evitarlo, la insté a que se mantuviera elegante, creativa y que no sacrificara su integridad".

Sami cumplió 18 años en el mes de marzo y colgó una fotografía en traje de baño dentro de una piscina invitando a la gente a suscribirse para ver más. "Oye, suscríbete para ver contenido exclusivo", se lee en el perfil.

La hija de Charlie y Denise prometió "subir contenido nuevo dos o tres veces por semana" y motivó a sus suscriptores a chatear con ella en privado.

Respuesta de Denise Richards

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/16/charlie-sheen-denise-richards-sonriendo-b6d2c7d4.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/16/charlie-sheen-denise-richards-sonriendo-b6d2c7d4.jpg Los padres de Sami Sheen están enfrentados por la decisión de la joven. (FUENTE EXTERNA)

La sexy actriz de Starship Troopers y Wild Things, de 51 años, no se quedó callada. Y le mandó una indirecta (bastante directa) a su expareja por medio del portal Page Six en exclusiva.

"Sami tiene 18 años y esta decisión no se basó en la casa en la que vive. Todo lo que puedo hacer como madre es guiarla y confiar en su juicio, pero ella hace que propias elecciones", expresó.

Pero no todo ha sido color de rosa. En septiembre de 2021, la adolescente publicó un video de TikTok en el que afirmaba que estaba "atrapada en un hogar abusivo" mientras vivía con la madre.

“Hay ciertas reglas y las hago cumplir”, fueron las palabras de su progenitora ante esa polémica.

"Y [en casa de Charlie], hay reglas diferentes en esa casa, y eso está bien”.

Una fuente le dijo a Page Six en exclusiva que Sami volvió a vivir con su madre “en el último mes”.

Richards dijo en febrero que su relación aún era “tensa”, pero los dos parecen estar en mejores términos en estos días.

En marzo, la actriz de "Wild Things" compartió un mensaje por el cumpleaños número 18 de Sami en Instagram afirmando que la ama "incondicionalmente" y que se sentía "muy bendecida y agradecida" de ser su madre.

Richards y Charlie se casaron en 2002, pero su relación se deterioró antes de que naciera la segunda hija, Lola Sheen, de 16 años, en 2005.

“Cuando quedé embarazada de Lola, las cosas comenzaron a cambiar rápidamente. Fue una época muy oscura. Muy tóxico. Y solicité el divorcio cuando tenía seis meses de embarazo con ella”, dijo Richards en un episodio de 2020 de “Real Housewives of Beverly Hills".

Cita el medio que en 2011, la actriz adoptó a una niña nombrada Eloise Richards. Luego se casó con Aaron Phypers en el 2018.

De su lado, Charlie contrajo matrimonio con la actriz Brooke Mueller en 2008, pero se divorciaron en 2011. Tuvieron los mellizos Bob y Max, de 13 años.

El actor tiene una hija mayor, Cassandra Estévez, con su novia de la secundaria, Paula Speert, en 1984.