Jennifer López se va en elogios hacia Ben Affleck: "Amo la idea del futuro juntos"

La cantante y actriz Jennifer López le dedicó unas hermosas palabras a su amor, el actor Ben Affleck, por su labor de padre y pareja.

A propósito de que se celebró el Día de los Padres a nivel internacional, la también bailarina elogió a los hombres más importantes de su vida: su progenitor David López y su futuro esposo.

Jennifer López dejó saber lo enamorada que está del ganador del Oscar, incluso por lo bueno que es con sus dos hijos, los mellizos de 14 años.

"Feliz día del padre al padre más cariñoso, amoroso, afectuoso, constante y abnegado de todos los tiempos" Jennifer López Actriz y cantante “

En una grabación publicada en su portal web, la puertorriqueña de 52 años, mostró imágenes cariñosas de su romance con Ben desde la primera vez que se conocieron.

Afirmando que "sin obligación" con sus hijos, el actor de 49 años tiene un trato excepcional con sus gemelos Max y Emme, procreados con el artista Marc Anthony.

"He tenido un asiento de primera fila para ver cómo eres de padre por más de un año ya, y nunca he visto a un padre más constante, amoroso y abnegado. No solo con tus propios hijos, pero también, sin obligación, con los míos. Te haces presente y los pone primero siempre. Eres afectuoso y te involucras en cada momento en el que están contigo y es, honestamente, la cosa más hermosa que he visto", dijo.

"Gracias por todo lo que haces por nosotros. Lo apreciamos y te amamos más allá de lo que se pueda medir", expresó la famosa de origen latino.

"La Diva del Bronx" se fue también en elogios desde desde el punto de vista romántico: "Amo la idea del futuro [juntos] y lo que podemos crear. Pero realmente solo quiero saborear el momento y mantenerme en el presente lo más que pueda", agregó.

Refiere People en Español que en el homenaje, Jennifer festejó a su propio padre David López, a quien llamó "el mejor padre de todos los tiempos", en su cuenta de Instagram, donde compartió una serie de fotos junto a su progenitor a través de los años.

"Gracias por ser gentil conmigo, amable y siempre apoyar mis sueños e ideas", declaró en el comunicado. "Gracias por no hacerme sentir rara o alejada, sino presente y [haber] simpatizado y entendido el 'juego de la fama' cuando llegó. Me has enseñado lo más importante que un padre puede demostrar a cualquiera: ser una buena persona. Lo lograste por tu ejemplo. Te amo papi".

No obstante, brillaron por su ausencia Marc Anthony, quien cada año estaba presente en sus post por el Día de los Padres.

Incluso, el expelotero y empresario Alex Rodríguez fue ignorado esta vez, por lo que muchos opinan que la relación no terminó en buenos términos, pues durante su relación de cuatro años siempre resaltó su labor de padre de sus niñas Natasha y Ella.

Otros famosos que fueron felicitados y le brindaron amor a sus héroes fueron Romeo Santos, quien subió una imagen besando a su padre y otra mostrando de espaldas a sus tres hijos.

De igual forma, los cantantes Chayanne, Eugenio Derbez y David Beckham.

#HappyFathersDay to the best daddy ever! For my full Father’s Day post go to https://t.co/G5oGxtX0z5pic.twitter.com/iFsvWbdSqo — jlo (@JLo) June 20, 2022