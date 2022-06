Reacción de esposa de actor Santi Millán sobre video sexual de él con otra mujer

El actor y presentador catalán Santi Millán ha sido tendencia en Twitter desde el pasado domingo 19 de junio, luego de que se filtrara un video sexual con una mujer que no es su esposa.

El famoso habló por primera vez de la filtración del material afirmando que es un delito.

Millán ha sido víctima de una filtración que va en contra de la ley y vulnera el derecho a la intimidad del presentador. A través del diario ABC, el catalán rompió el silencio: "No pienso hacer ningún comentario. Yo no quiero decir cómo hay que enfocar las cosas, pero la noticia aquí es que se ha cometido un delito".

Agregó el actor: "Yo no entiendo de leyes ni demás, así que no voy a comentar".

Su esposa lo defiende

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/22/hombre-vestido-de-negro-b1bcf749.jpg Santi Millán y su esposa Rosa Olucha en un evento en Barcelona en 2019. (WIREIMAGE)

Su esposa, Rosa Olucha, exigió respeto a la privacidad de su esposo y declaró que no es una víctima, dando a entender que tienen una relación abierta.

En sus historias de Instagram la productora de televisión escribió en siete imágenes lo siguiente:

“Bien, yo estoy bien. Deberíais de preguntaros cómo está él. Él es el que ha sufrido un ataque a su intimidad, que por cierto, es delito. Su intimidad. Suya y de nadie más”.

Segundo, no tenéis que sentir pena ni apoyar a nadie. Yo no soy una víctima y aquí no hay ni bandos ni propiedades. Ni él es mío ni yo soy suya.

En tercer lugar, para los que no lo sepan (y ya lo siento), existen muchos tipos de familia. En la nuestra, la LIBERTAD, el RESPETO y la TOLERANCIA son los pilares sobre los que hemos construido este proyecto. Hemos caminado muchos kilómetros juntos y muchos más separados, hemos tropezado mil veces, hemos hablado cuando ha hecho falta. hemos cambiado el ritmo cuando nos hemos cansado y, de momento, ni tan mal.

En cuarto lugar, me da mucha pereza ver que a estas alturas el sexo consentido y privado siga causando escándalos. Sí, señores ¡la gente folla! Dentro y fuera de la pareja. Casi me da más pereza que cuando se hace público, la mayoría se apiada de las mujeres con el clásico “pobrecita no se enteraba” o “qué imbécil que se lo permitía”. Mierda de sociedad católica y patriarcal.

En quinto lugar, los medios de comunicación convencionales daís asco. Habláis de estos temas como “escándalos” cuando en realidad tendréis que hablar de “delitos” o simplemente callar. Espero que los que estaban preocupados por mí, estén ahora más tranquilos. Yo y mi familia, bien. Gracias”.

La mujer de Santi Millán es una reina entre las reinas.

Y punto en boca. pic.twitter.com/tYe6yLY97Q — Kike Don (@KikeDon1) June 21, 2022

Delito en España

La legislación española tiene un artículo en el Código Penal que recoge este delito. En concreto, el artículo 197.7 del Código Penal establece penas de prisión entre tres meses a un año, o multa de seis a doce meses para todos aquellos que "sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona".

Medios españoles detallan que el escándalo ocurrió durante las grabaciones de Got Talent España 8.

Detalla La Vanguardia que el programa ha publicado un texto en el que describe al presentador catalán como el "mejor maestro de ceremonias posible".

El concurso de Mediaset ya está grabando las Audiciones de su nueva temporada, que incorpora a Paula Echevarría como jueza.

Algunas reacciones

Rosa Olucha (esposa de Santi Millán) ha dado unas cuantas lecciones muy importantes:



-Aquí la víctima ha sido Santi Millán, no ella

-Los comentarios de “verás cuando se entere su mujer” sobraban mucho

-Una persona no es propiedad de nadie

-Las relaciones no monógamas ?EXISTEN? pic.twitter.com/rpMMii0IKr — Mike Lightwood 3.0 ? (@Mike_LightBooks) June 20, 2022