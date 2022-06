Ex Miss Universo, Dayana Mendoza, es cuestionada por mensaje "homofóbico"

La ex Miss Universo 2008, Dayana Mendoza. ( FUENTE EXTERNA )

La reconocida modelo y ex Miss Universo 2008, Dayana Mendoza, es noticia desde hace unos días tras hacer unos comentarios en las redes sociales, que han sido catalogados como homofóbicos contra la comunidad LGBTIQ+.

Todo comenzó cuando Mendoza, a través de su cuenta oficial en Instagram, publicó varias historias en las que reposteaba a una cuenta perteneciente a la comunidad cristiana.

«Delante de la destrucción, va el orgullo. Proverbios 16:18 NBL», escribió Mendoza acompañada de una imagen contra el matrimonio igualitario.

De inmediato, los comentarios no tardaron en llegar contra las publicaciones de Dayana Mendoza calificándolas como homofóbicas y contradictorias, cuando en su mundo laboral siempre había estado rodeada de figuras homosexuales.

Además, la modelo venezolana realizó una transmisión donde leyó un comentario donde un seguidor que le aseguraba que la había dejado de seguir debido a su “fanatismo”, ya que consideraba que se estaba perdiendo en el colectivo sin respetar a los demás.

A esto, Mendoza contestó: "Dios ama al pecador y odia el pecado. Con respecto a este asunto, Dios dice que es una abominación".

Ante esta polémica, su colega Angela Ponce, conocida por ser una persona transgénero que participó en el certamen internacional, dijo: “Para ser sincera a mi Dayana Mendoza cuando nos conocimos me trató con mucho cariño y admiración mutua. La verdad es que no entiendo muy bien la connotación de lo que publicó. Pero yo siempre iré de la mano con el respeto, libertad y el amor”.

Sin embargo, no es la primea vez que la ex Miss Universo se encuentra envuelta en una polémica ya que en otras ocasiones había reaccionado en contra del aborto y le pedía a sus fanáticos “cuidarse de embarazos que no desean”.