Así lucen los dominicanos en la lista de este año de los "50 más bellos" de People en español

Tokischa, Francisca, Romeo Santos, Juani Féliz, Amara la Negra, Natti Natasha,Yailín la más viral y Lourdes Stephen, son los dominicanos que este año fueron integrados en la lista de los 50 más bellos de la revista People en español.

Este año, la revista divididió en cuatro categorías: Bellos de la música, mamás bellas, artistas que están dejando huella donde han pisado y otros que han tenido nuevos amaneceres, tanto en lo personal como en lo profesional en el 2022.

A continuación, las fotos y reseñas sobre los dominicanos publicadas por la revista.

Yailín

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/22/una-persona-con-una-corona-de-flores-en-la-cabeza-a2bc44cf.jpg

Antes de conocer a Anuel AA, Yailin ya contaba con miles de fanáticos que la apoyaban en todo. Pero su vida cambió drásticamente cuando empezó su idílico romance con el cantante puertorriqueño, uno que los ha convertido en una de las parejas más seguidas del momento por fans que votaron en PeopleEnEspanol.com para que ella entrara en la lista de "Los 50 más bellos". "Estoy feliz", comparte la cantante dominicana de 19 años. "Gracias a Dios y agradecida con él y con el público por elegirme. El afecto que me dan significa todo. Sin ellos no somos nada".

Otra cosa que la tiene en las nubes es su reciente boda civil con Emmanuel Gazmey Santiago, una que se llevó a cabo sin invitados y de forma muy sencilla en República Dominicana. "Emmanuel para mí es el único amor de mi vida", expresa la joven quien está lista para seguir haciendo música y convertirse en mamá. "Pase lo que pase, eso nunca cambiará. Para mí, él es el hombre perfecto".

Juani Féliz

Si bien es consciente de que lleva el peso de ser minoría entre minorías, esto no le ha impedido a Juani Feliz llegar a donde ha querido. Es latina, vino a vivir a Estados Unidos de República Dominicana con 1 año cumplido de la mano de sus padres, es mujer y parte de la comunidad LGBTQ+. "Soy quien soy y no pido disculpas por ser quien soy", dice la actriz de 33 años criada en El Bronx, quien tras graduarse de bioingeniería en Harvard ahora triunfa en Hollywood.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/22/mujer-vestida-de-negro-8cdf454d.jpg

Con papeles en cintas como The Purge: Election Year y Canal Street ahora se la puede ver como Carmen en la serie DMZ (HBO) de la reconocida cineasta Ava DuVernay y de Isabela en la comedia Harlem (Amazon). Casada desde el año pasado con su pareja Claribel Jiménez, no tiene miedo a los retos en su vida. "Mi mamá nos crio con la mentalidad de que todo es posible", apunta, "a que no nos digamos 'no' a nosotras mismas, a siempre intentarlo". —C.C.S.

Amara

Entre sus planes de vida, Amara La Negra siempre tuvo en mente ser madre. "Soy hija única y mi sueño siempre fue tener seis [hijos]. Pero después de aterrizar y entender las responsabilidades de la vida definitivamente no estoy pensando en tener tantos", confiesa la empresaria de raíces dominicanas de 31 años, quien en abril se convirtió en madre de las gemelas Sumajestad Royalty y Sualteza Empress De los Santos. "Pero uno o dos más en un futuro sí me gustaría. Me encanta ser mamá".

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/22/naomi-campbell-con-un-vestido-de-color-negro-5ec2de89.jpg

Y tener su propio imperio profesional también. "Estoy trabajando en Internal Beauty, que es mi línea de cosméticos; también en mi línea de ropa [deportiva]", adelanta la también cantante que está grabando la quinta temporada de Love & Hip Hop: Miami (VH1). "Quiero que mis hijas vean lo trabajadora es su mamá". —Carole Joseph.

Francisca

¿Qué palabra le cae como anillo al dedo a Francisca? "Luchadora", dice la dominicana de 33 años. Desde que se levanta, la copresentadora de Despierta América pone todo para que su trabajo en Univision y en su casa brillen. No obstante, aunque ama su profesión, esta a veces le resta tiempo con su pequeño Gennaro, de casi 1 año. "Cuando una trabaja y hace tantas cosas, la culpabilidad es algo que no se te quita de tu mente", dice. Ese sentimiento, sí, no le ha impedido planear traer al mundo otro bebé. ¡Todo lo contrario! "El numero perfecto de hijos sería tres. El segundo bebé esperamos que venga pronto", asegura, feliz. "Pasé de ser niña a ser una mujer, soy madre, estoy en una relación sana, estoy enfocada en mi trabajo".

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/22/una-mujer-con-un-vestido-verde-9169b189.jpg

En un futuro la dominicana se visualiza "con tres muchachitos, felizmente casada, haciendo más en el lado de la actuación, con dos libros escritos, y siendo una business woman". —Carla Colomé Santiago.

Natti Natasha

Señores, Natti Natasha sabe cómo poner buena cara al mal tiempo. A pesar de que su familia se ha visto afectada tras la condena del padre de su hija y mánager Raphy Pina, la cantante sigue en pie de lucha enfocada en su hija, Vida Isabelle, así como en su carrera.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/22/natti-natasha-con-un-micrófono-en-la-mano-7ca5769c.jpg

De hecho, la dominicana se encuentra promocionando a todo lo que da su nueva canción "Mayor que usted" junto a las leyendas del reguetón Daddy Yankee y Wisin y Yandel. "Cuando uno menos se lo espera, un sueño se hace realidad", escribió la cantante en sus redes sociales. "Se me dio y será histórico". —C.J.

Lourdes Stephen

De su difunta madre fue que Lourdes Stephen heredó su notable optimismo. "Tenía un sentido del humor que le hacía brillar, era el alma de la fiesta", recuerda de su progenitora Lourdes Castillo la presentadora dominicana de 46 años que también contagia con su alegría a todos a su alrededor. "Lo que me da más fuerza es mi hijo", afirma sobre Michael Víctor, de 6 años, la colaboradora de Despierta América y Enamorándonos (Univision), quien comparte entrevistas exclusivas en su canal de YouTube y es coanimadora del podcast El chat.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/22/mujer-con-vestido-blanco-7fc63beb.jpg

La maternidad le ha dado muchas lecciones. "Me ha ayudado a dejar de ser tan dura conmigo misma, entender que se vale fracasar; no todo el tiempo soy una supermujer", reconoce Stephen. Claro que después de cada tropiezo o caída hay que "seguir adelante más fuerte que nunca". —Lena Hansen

Tokischa

Tokischa ha llegado para quedarse. Esta joven de 26 años pasó del mundo de la prostitución y las calles de Puerto Plata, en República Dominicana, a convertirse en una de las cantantes de rap más controvertidas y populares. Hoy por hoy se codea con la élite de la música como Rosalía, J Balvin y Madonna, con quien anunció una próxima colaboración. "Es una dicha y un regalo de Dios poder salir de ese mundo, es un mundo que te absorbe", dijo la intérprete de "Estilazo" durante una entrevista en The Rockstar Show de Nicky Jam. "Es como volver a nacer".

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/22/mujer-con-la-mano-en-la-cara-f837c8d2.jpg

Fue el fotógrafo y director dominicano Raymi Paulus quien descubrió e impulsó a su compatriota —cuyo nombre de pila es Tokischa Altagracia Peralta— y grabó con ella canciones como "Yo no me voy a acostar" que la catapultaron. "Cuando tú empiezas a perdonarte por todo esto, [ves] que no fue tan malo", dijo sobre su vida la artista que es bisexual. "Ese pasado [hay que verlo bien,] ese pasado eres tú en otra etapa". —C.J.

Romeo Santos

Que no quepa la menor duda, en la aventura de Romeo Santos no se vislumbra fin. "Entiendo que muchos artistas trabajan anhelando un día ser leyendas. Sin embargo, estoy en una etapa de mi carrera donde tengo la misma hambre o quizás más", asegura este Bello de 41 años. "[Tengo ganas] de comerme el mundo, demostrar que hay mucho más que lograr".

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/22/romeo-santos-parado-de-frente-ac1d6422.jpg

Tanto que así como ha dejado "Sus huellas" y ha hecho una que otra "Propuesta indecente", el cantante y productor de raíces dominicanas y puertorriqueñas busca progresar no solo en lo profesional, también en lo personal. "[Durante estos tiempos de pandemia] aprendí que la vida es ratito y debes añorar cada segundo", confiesa el padre de tres hijos. "[Aprendí] que la empatía hacia el prójimo se ha desvanecido [y por eso] quiero que la nueva tendencia sea [tener] modales, ética, profesionalismo y respeto". —C.J.