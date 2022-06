Bailando y feliz; así celebró Palín, abuela de Lápiz Conciente sus 100 años de edad

Feliz y bailando junto a su famoso nieto; así celebró Paulina Rodríguez de Jesús, "Palín", la abuela del rapero Lápiz Conciente sus 100 años de vida.

Fue el propio rapero quien mostró cómo disfrutó su fiesta de celebración, donde aprovechó para dedicarle unas palabras. "Hoy Dios te bendice nuevamente con un año más de vida ... ya son 100, tus días se han alargado en la tierra porque eres un ser de luz", dijo.

Continuó: "te agradezco infinitamente haberme inculcado valores que aun mantengo y que me han llevado a ser el hombre que soy quisiera decirte tantas cosas que me limitare a hacer esta síntesis: eres el ser más maravilloso sobre la tierra y si volviera nacer quisiera volver a ser tu nieto ... te amo Palín".

Es público el amor que siente Avelino Figueroa conocido como “Lápiz Conciente”, por su abuela. Él celebra cada año el onomástico de “Doña Palín”.

El año pasado escribió: “El amor por mi vieja es incondicional aunque hoy cumplió sus 99 an~os aún mantiene su espiritu y ánimo intacto y conserva la capacidad de unificar la familia. De ella heredé el poder de convocatoria. Larga vida a mi vieja que nos permita tenerla muchos an~os más te amamos #PalinLove”.

Palín nació el 22 de junio de 1922 y, según ha explicado en entrevistas Avelino Junior Figueroa Rodríguez, nombre de pila de El Lápiz, fue su abuela quien lo crió. Su madre, Bienvenida, murió cuando él tenía 21 años.

En una entrevista realizada por la periodista Marivell Contreras para la revista Global, el Lápiz habla sobre las enseñanzas de la abuela materna para mantenerlo firme: “Palín representaba en mí una figura de fuerza, que me imponía a qué hora yo llegaba y qué hiciera y no hiciera. Pero el afecto y el respeto que yo siento por ella, de no hacerla pasar ningún tipo de vergüenza, fue lo que me mantuvo a mí lejos de caer en cosas malignas. La presencia de Palín influyó mucho en mí”.