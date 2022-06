La Ross María pierde embarazo de Dj Sammy durante gira por Europa

El productor musical DJ Sammy confirmó que él y su pareja, la cantante urbana La Ross María perdieron el bebé que estaban esperando.

La noticia trascendió luego de que la intérprete de "Mi regalo más bonito" se encontrara de gira por Europa y tuvo que posponerla por problemas de salud regresando de nuevo a Santo Domingo.

En un video que compartió en su cuenta de Instagram en el momento en que semanas atrás la rapera de 18 años le da la noticia y este reacciona sorprendido, la pareja decidió publicar el video de igual forma por el triste motivo, segú narra el escrito.

A continuación, el mensaje publicado por el urbano.

"Nuestro corazón está en pedazos. Solo quedarán los recuerdos e ilusiones que nos hicimos con nuestra cosita, pero solo Dios sabe el por qué de las cosas y la aceptamos conforme a su voluntad. Yo que no quería que saliera con la nariz de @rossmariaofficial y ella diciendo que con la mía es que no tiene que salir, fueron tantas emociones. Gracias a todos por su apoyo. Con este video le quería dar una de las noticias más feliz del mundo y me duele que lo tenga que subir por este motivo. No es fácil pero a seguir tirando pa' lante con Dios siempre. ?? ".

En febrero pasado La Ross María y Dj Sammy confirmaron su noviazgo tras negarlo por un tiempo. "Si, 'tamo' juntos, ya confirmado, ya, sí, pa' que no me lo pregunten en las redes", de esta manera y sonrojada ella reveló lo que era un secreto a voces: su romance (de un mes en ese momento) con el productor dominicano DJ Sammy.

Estas declaraciones las ofreció en exclusiva al comunicador Tony Dandrades para el programa Primer Impacto de Univision, acompañada del creador de éxitos como "De amor nadie se muere" de Secreto "el famoso biberón".

"No te lo puedo negar, había una química", respondió Samuel Diloné Castillo, de 31 años, nombre de pila del productor musical (@sammygreatest).