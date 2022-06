Gloria Estefan responde a los comentarios de Jennifer López en "Halftime"

Tras los virales comentarios de Jennifer López en el nuevo documental "Halftime", Gloria Estefan confirmó el poco tiempo que tienen los cantantes para hacer una gran presentación en un medio tiempo del Super Bowl.

Estefan aclaró que no ha visto el documental "Halftime" de López, pero que ha oído hablar de la película, y que López dijo dijo en el proyecto que encabezar conjuntamente el espectáculo de medio tiempo con Shakira era "la peor idea del mundo" porque era difícil encajar a dos artistas en un espectáculo tan corto.

"Tienes como 12 minutos o algo así para hacer que las cosas entren y salgan del plató. Entonces, ¿podrías hacerlo con una persona? Sí, pero creo que querían lanzar un gran espectáculo latino y de Miami. Intentaron empacar tanto como fuera posible y lo lograron, hicieron un show impresionante", manifestó.

La cantante confesó que ella también había sido invitada a formar parte de dicho show, sin embargo, declinó la invitación.

"¿Imagínense lo que hubiera dicho JLo si yo hubiera sido tercera?", dijo Estefan, quien también bromeó diciendo que no quería tener que ponerse a dieta en diciembre para estar lista para el Super Bowl.

Estefan añadió que solo habría salido e interpretado la letra de apertura de su éxito, "Conga", si hubiera estado de acuerdo.

Estas declaraciones surgen durante una reciente aparición de la cantante cubano estadounidense en el programa "Watch What Happens Live with Andy Cohen" (Mira lo que pasa en vivo con Andy Cohen).

Los artistas invitados con López y Shakira incluyeron a J Balvin, Bad Bunny y la hija de López, Emme Muñiz.

Gloria Estefan actuó durante los espectáculos de medio tiempo del Super Bowl en la década de 1990.