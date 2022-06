Delgadez de Anuel AA preocupa a sus seguidores

La actual apariencia del cantante puertorriqueño Anuel AA ha causado preocupación en sus fanáticos y es que en las últimas fotos y videos publicados por el artista se observa que ha experimentado una gran pérdida de peso.

Los internautas inmediatamente iniciaron a especular sobre las causas de su delgadez y su esposa, Yailin, fue colocada en el foco.

Las redes sociales tienen diversos mensajes sobre el tema, tanto así que Anuel es tendencia en Twitter.

Muchos acusan a la cantante dominicana por cómo luce el intérprete de "¿Qué Nos Pasó?", sin embargo, otros sostienen que quizás sea un problema de salud, que tiene como consecuencia provocar reducción de peso.

Las comparaciones no se hicieron esperar y usuarios de las redes sociales han hecho un antes y un después de cómo se veía Anuel cuando estaba en una relación amorosa con la colombiana Karol G y cómo luce ahora que se casó con Yailin.

Con Karol // Con Yailin

Fiel creyente de que la mala mano sí existe. pic.twitter.com/fqzJcj8L43 — Angie Carvajal. (@xxangiecarvajal) June 23, 2022

Anuel no se ha quedado callado al respecto y el pasado mes de mayo manifestó que si está flaco lo critican y que si no también.

"No entiendo, ahora que si Anuel está bien flaco, que si Anuel, que si las drogas. Yo lo que estoy es bien ready... Ustedes lo que están es bien mordíos. Siguen pasando los años y yo sigo en la cima y no saben cómo sacarme de allá arriba”, dijo el intérprete de "Si Tú Me Buscas".

Anuel y Yailin se casaron el pasado 10 de junio por el civil en República Dominicana.

La urbana criolla compartió las imágenes de la firma por el civil en su cuenta de Instagram. Ambos sonrientes y vestidos de negro.

"Te amo, nunca imaginé este momento ni como me sentía, gracias por llegar a mi vida y darme esta felicidad que estoy viviendo contigo, espero que esto dure años y años juntos y dándonos todo el amor del mundo cada día que pase. Y gracias por convertirme en tu esposa @anuel ", expresó la intérprete de "Chivirika" y en menos de una hora logró más de 14 mil comentarios.

Fue en enero del presente año 2022 que el puertorriqueño le entregó el anillo de compromiso y solo pocos días antes de esto habían formalizado su relación. Los ahora esposos estaban viviendo en Miami, Estados Unidos, desde mediados de febrero, siendo la primera vez que viajó Yailin a esa nación.