La contundente respuesta de Cardi B a usuario en Twitter que dijo que su hija Kulture es autista

"Mi hija no es autista...No la pueden llamar así". Así fue la contundente respuesta de la rapera Cardi B tras un mensaje publicado por usuario en Twitter donde aseguraba que su hija mayor, Kulture, es autista y que debe prestarle más atención.

"No pueden llamarla fea, así que tienen que diagnosticarla con algo. Vayan a jugar en la perra del tráfico", continuó. Luego de su contestación hubo muchas respuestas variadas, algunas de estas le pidieron a la cantante que dejara de alimentar a sus haters. "Ingnóralos. Simple. Quieren llegar a ti y los dejas”, le puso uno, mientras que otro le puso: “Mami, deja de prestarles atención. Eso es literalmente lo que quieren”.

"¿Para qué hablan de los niños?". Escribió la de origen dominicano en otro tuit.

En una entrevista con Essence, Cardi B y Offset hablaron del impacto que tienen el bullying cibernético en ellos como familia y porqué no compartieron el nombre de su hijo Wave durante varios meses.

"Pasamos por muchas cosas tristes con Kulture —comportamiento terrible que ni siquiera pasamos con los niños más grandes", dijo Cardi, quien es madrastra de los hijos de Offset de relaciones previas. "Tanta gente publica cosas crueles y asquerosas solo para obtener una reacción de nosotros". La intérprete de "Like It" añadió: "Queremos proteger nuestros sentimientos, porque nos ponemos muy, muy enojados y disgustados".

La rapera nacida en el Bronx, tiene a su hija Kulture y a su hijo Wave de su relación con el rapero Offset. Esta no es la primera vez que la cantante enfrenta esta clase de críticas, durante un en vivo en Instagram, el cual fue transmitido en abril de este año, ella dijo: “No hay nada de malo en ese trastorno. Tengo amigos que tienen hijos autistas. Pero mi hijo no tiene eso. Entonces, si quiero decir: 'No le pongas esa mierda a mi hijo', puedo decir eso. ¿Por qué me equivoco al decir 'No le pongas esa mierda a mi hijo', pero la persona que está tuiteando eso no está equivocada?”.

Sobre el autismo Signos y síntomas Los trastornos del espectro autista (TEA) son discapacidades del desarrollo causadas por diferencias en el cerebro. Algunas personas con TEA tienen una diferencia conocida, como una afección genética. Todavía no se conocen otras causas. Los científicos creen que los TEA tienen múltiples causas que, al actuar juntas, cambian las maneras más comunes en las que las personas se desarrollan. Todavía tenemos mucho que aprender sobre estas causas y cómo estas afectan a las personas con TEA. Las personas con TEA con frecuencia tienen problemas con la comunicación y la interacción sociales, y conductas o intereses restrictivos o repetitivos. Las personas con TEA también podrían tener maneras distintas de aprender, moverse o prestar atención. Es importante señalar que algunas personas sin TEA también podrían presentar algunos de estos síntomas. Estas características pueden dificultar mucho la vida de las personas con TEA.