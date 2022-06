Popular actriz venezolana revela que fue abusada sexualmente por su abuelo

"No quería romperle el corazón [a mi mamá] diciéndole que su papá abusaba de nosotras y seguí guardando rabia en mi corazón". Esa fue la confesión entre lágrimas que hizo la actriz Daniela Navarro, famosa por telenovelas como Tierra de Reyes y Marido en alquiler, donde dio detalles del abuso sexual del que fue víctima por su padre y que no denunció por no hacer daño a su progenitora.

La actriz contó su dura verdad en el reality show La casa de los famosos, donde varias figuras comparten encerrados para lograr el premio de 100 mil dólares.

Fue en la dinámica la curva de la vida e hizo, donde la venezolana abrió como nunca su corazón con confesiones hasta ahora desconocidas sobre su pasado que dejaron a muchos televidentes conmocionados.

"Viene una de las peores etapas de mi vida que fue ser abusada por mi abuelo (rompe a llorar) y no poder decir absolutamente nada porque ya sentía que yo era responsable de que mi mamá tuviera el corazón roto y no quería romperle el corazón diciéndole que su papá abusaba de nosotras y seguí guardando rabia en mi corazón…", compartió Daniella.

Sobre la razón por la que decidió callar lo sucedido por años, enfatizó lo siguiente: "Mi mamá me regaló el que es mi mejor amigo hoy en la actualidad, que es mi hermano, y decidí no romper la felicidad que eso había traído a la familia y me lo guardé hasta mis 25 años".

Daniella también contó que estuvo a punto de perder sus piernas tras la llegada de su hija.

Su drama, explicó, inició cuando se casó a los 21 años y la presión por cumplir con los estándares de belleza la llevó a inyectarse sustancias en las piernas.

"Como me casé tan jovencita mis emociones y mi autoestima, que no venía muy bien por todo lo que ya han visto, no estaba reafirmada y esta persona en vez de ayudarme la empeoró y empecé a hacer cosas que no debía hacer como poner sustancias en mi cuerpo que no eran correctas, inyectarme [en las] piernas por tratar de compensar el estándar que no era el mío", relató.