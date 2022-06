Concierto de Farruko en Punta Cana fue suspendido y estas fueron las razones que dieron los organizadores

"Temas ajenos a la organización local han hecho tomar la lamentable decisión". Así informaron los organizadores del concierto del reguetonero puertorriqueño Farruko que estaba programado para el 8 de julio en el Caribbean Lake Park de Punta Cana, la suspensión del evento. Esta sería la primera presentación del boricua en suelo dominicano tras su nueva vida como cristiano.

En el comunicado compartido a través de las historias de Instagram la empresa productora del evento Mag Events que trabaja junto a Uepa Tickets para devolver el dinero de las boletas adquiridas, por lo que habilitaron el correo reclamaciones@uepa.com para que las personas soliciten su reembolso a partir del jueves 30 hasta el 21 de julio.

"Agradecemos a todos los clientes por la comprensión", agregó Mag Events.

Fue a principios de junio cuando el show fue anunciado por el empresario Melvin García, productor del evento, quien aseguró que estaban preparando un show inolvidable para los fanáticos del pópular artista.

“Estamos preparando un evento inolvidable para los fanáticos y el público en general que quiera pasar una gran noche con el repertorio de Farruko”, agregó Garcia a través de una nota de prensa enviada a Diario Libre.

El evento contaba con el respaldo de Rapid Multiservices Tour Operador y Agencia de Viajes, empresa radicada en la Florida, quien ha contratado a Farruko para una serie de presentaciones junto a sus clientes para las vacaciones del 2022.

Luego de que Farruko pidiera perdón por las letras de algunas de sus canciones y proclamara su conversión religiosa en un concierto celebrado el año pasado en el FTX Arena de Miami, el artista aclararó que su gira "La 167 Tour" continuaba y que seguirá cantando las canciones famosas.

En una reciente entrevista, Farruko habló acerca de una de las decisiones más importantes de su vida: apartarse de la música urbana. Hace ya varios meses, el puertorriqueño ha anunciado que se dedicaría de lleno a Dios. Una noticia que dejó a todos helados, especialmente a sus fieles fanáticos.

Ahora mismo, un poco más tranquilo y sin tantas críticas, el artista tuvo una conversación para un programa de YouTube. En este encuentro, el boricua ha dejado claras las razones que lo han llevado a tomar esa decisión. Aquí explicó que lo hizo únicamente porque lo sintió de esta manera, no porque haya tenido algún problema.

Según reveló Farruko, hay mucha gente que tiene dudas acerca de este nuevo estilo de vida. Por eso aclaró al mundo que a lo que se dedica ahora es verdad, que no es un juego y que realmente existe un mundo espiritual. Tras explicar en profundidad su nueva vida, llegó a una reflexión muy importante explicando que se replanteó por qué llegó al estrellato.

Artista versátil

En una entrevista para Diario Libre el artista habló de su versatilidad musical, de ahí que pueda abarcar varios géneros musicales.

“Yo soy un artista que escucha mucha música, no tengo miedo a experimentar con diferentes ritmos y fusiones. Y, por otro lado, yo vengo de la calle, mi música nació en la calle, y no puedo olvidar mis raíces, es algo que lo tengo bien plantado en mi arte, y lo mismo hoy te puedo hacer algo bien underground, que mañana una música súper comercial. Gracias a Dios, tengo esa virtud”, aseguró.

Pero para él no ha sido fácil, este proceso de convertirse en un artista integral le ha tomado mucho tiempo y dedicación, y así lo dio a conocer.

“Me ha tomado mucho tiempo y práctica para poder maniobrar mi estilo de música; son muy pocos los artistas que tienen la capacidad de poder rapear, entonar y tener melodía, también, además de componer y producir. Gracias a Dios, me he desarrollado en este exclusivo mundo, pero reitero que son años de práctica y experiencia. Me gusta, porque crea tu propia marca”, enfatizó el cantante.

“Esto crea un precedente, y permite que cualquier persona que te escuche reconozca tu voz, sin importar el ritmo. Es bien difícil tú poder crear ese estatus”, destacó.