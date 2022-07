Actriz mexicana Cynthia Klitbo se querella contra el actor dominicano Juan Vidal

A meses de haber terminado su corto y polémico romance la actriz mexicana Cynthia Klitbo se querelló formalmente contra su expareja, el actor dominicano Juan Vidal. Lo acusó de haber sido violento con ella durante la relación sentimental que mantuvieron y de que quedó a deberle mucho dinero.

De acuerdo a imágenes publicadas por medios mexicanos, Klitbo asistió a la Fiscalía acompañada de su también expareja, el youtuber Rey Grupero, para iniciar un proceso legal en contra del actor, quien en la actualidad es concursante del reality de Telemundo La Casa de los famosos 2, programa en el que inició un romance con la también actriz y bailarina cubana Niurka Marcos.

“Sí fui yo (la que estaba en la Fiscalía), mira lo que pasa es que ahorita no puedo decir gran cosa por el acta que estamos levantando, pero es por dos razones y entre ellas el pago en la moneda tal como se lo di en una exhibición de las divisas que yo le presté (a Juan Vidal), porque el problema es que sí se le especificó: ‘Es un préstamo, no te lo estoy regalando’, pero es una manera en donde yo le llamo por teléfono, él me agrede”, comenzó a decir Klitbo al show de farándula "De primera mano".

Asimismo, la actriz de telenovelas como Atrévete a Soñar, El privilegio de amar o Por ella soy Eva destacó que Juan Vidal suele recriminarle que, debido a sus constantes peticiones de querer su dinero de vuelta, le estaría quitando “el pan de la boca a su hija”, pero Klitbo puntualizó que eso era una mentira, ya que el artista sólo le pagaba una clase de ballet de 500 dólares a su pequeña y no era él quien la mantenía.

"Voy a que me bajen todos los chats de la Fiscalía porque evidentemente tú sabes que pasé tres meses terribles, tuve que ir a una terapia porque yo no entendía como alguien que había sido mi amigo por tantos años, como pude haber justificado tanta estupidez y tanta agresión pensando: ‘me ama’ cuando evidentemente pues no le interesaba nada más que vivir de gorra”, sentenció.

A pesar de los difíciles momentos que vivió con Juan Vidal, Cynthia se mostró positiva y destacó que -dentro de todo- pudo detectar a tiempo la situación de violencia en la que se estaba viendo envuelta y añadió que por fortuna logró salir a tiempo.

“Me duele mucho porque fui víctima de muchas agresiones, pero por eso no duré cuatro años, ni cinco, ni seis, porque a estas alturas ya tengo las herramientas de todas las terapias para decir: ‘no puedo permitir que las cosas sean así'”, apuntó.

De igual manera, la actriz ahondó en aquellos comentarios revictimizantes en su contra -después de que Niurka le dijera ardida y la tachara de ingenua por prestarle dinero a su expareja- y señaló que no se podía seguir en ese camino, pues por algo estaba el feminismo y la lucha por los derechos de las mujeres y la libre violencia.