Suny Gálvez, la modelo que representa a República Dominicana en Miss Continentes Unidos

La modelo Zunilda Gálvez Díaz, mejor conocida como Suny Gálvez, es la representante de la República Dominicana en Miss Continentes Unidos.

Gálvez Díaz, oriunda de la provincia Bahoruco, expresó se describió como una persona “empática y auténtica”, y aseguró que uno de sus sueños es ser portavoz del país.

La Miss Continentes Unidos República Dominicana se inició en el modelaje hace ocho años, aproximadamente, y lleva seis en los certámenes de belleza.

Ha obtenido cuatro títulos, entre ellos el Queen Of The Continents 2016, en el que ganó la premiación de Miss Popularidad debido al apoyo de las personas de la provincia que representó, Bahoruco. Gracias a ese certamen también obtuvo una beca para estudiar locución.

También ganó en Queen of Then Continents Internacional 2017, en el que obtuvo los premios de mejor traje típico, Miss Popularidad y Mejor Sonrisa. También participó también en Miss Dominican Models 2018 y en 2021 en Misses Of Dominican Republic, en el cual entró al top tres de Miss Elegancia.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/04/mujer-con-vestido-rosa-35fed5ae.jpg Suny Gálvez representa al país en Miss Continentes Unidos. (SUMINISTRADA)

Su participación en ese certamen fue el motivo por el cual ahora la coronan como Miss Continentes Unidos República Dominicana. Ese certamen comenzará el 19 del presente mes y la gala final se realizará el seis de agosto.

Gálvez Díaz no solo es modelo

A parte de modelo, la representante del país también es locutora y estudiante de medicina. "Desde niña supe que iba a estudiar medicina, el modelaje lo veía como algo imposible ya que no estaba orientada acerca del mismo ni tenía recursos suficientes para estudiarlo", expresó la joven.

"Mis padres son Evangelista Díaz y Geraldo Gálvez, este último del Cibao (Constanza), y mi madre de la provincia con la cual más me identifico y siempre estaré orgullosa de representar, Bahoruco, exactamente del distrito municipal Las Clavellinas", explicó la joven al hablar de su familia.