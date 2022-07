Kourtney Kardashian explota contra los paparazzi

La celebridad Kourtney Kardashian explotó contra los paparazzi luego de que su esposo, el músico Travis Barker, fuera hospitalizado por una pancreatitis.

La hermana mayor del clan Kardashian reaccionó molesta por unas fotografías que circularon de ella en Los Ángeles.

Según los informes, la agencia detrás de las fotos afirmó que la estrella de The Kardashians fue vista haciendo diligencias en medio de su hospitalización de casi una semana.

La empresaria reaccionó en las redes sociales afirmando que en todo momento ha estado con Travis y que las fotos fueron tomadas hace un tiempo.

"Y a los paparazzi que vendieron fotos mías 'afuera' mientras mi esposo estaba en el hospital luchando por su vida... estas fotos en realidad fueron tomadas hace semanas (ni siquiera puedo recordar la última vez que usé ese atuendo en las fotos)", escribió en una publicación de Instagram Story. "No me olvidé de ustedes".

Kourtney calificó esto como "un nuevo nivel de bajeza", y agregó que los fotógrafos estaban "monetizando nuestra pesadilla".

Tal y como recoge el portal E! News, Kourtney expresó que lo publicado por la agencia fotográfica fue "salvajemente desagradable cuando en realidad no me aparté de su lado... deberían avergonzarse".

El rockero de Blink-182 fue trasladado de urgencia a un hospital en Los Ángeles en ambulancia el pasado 28 de junio y Kourtney lo acompañó.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/06/texto-kourtney-mensaje-f780a998.jpg El mensaje publicado por Kourtney Kardashian en su cuenta de Instagram. (INSTAGRAM)

Travis sompe el silencio

El baterista emitió una declaración pública:

"Fui a una endoscopia el lunes sintiéndome muy bien. Pero después de la cena, desarrollé un dolor insoportable y he estado hospitalizado desde entonces", escribió en su historia de Instagram. "Durante la endoscopia, me extirparon un pólipo muy pequeño justo en un área muy sensible, generalmente manejado por especialistas, que lamentablemente dañó un tubo de drenaje pancreático crítico. Esto resultó en una pancreatitis grave que puso en peligro la vida".

Sin embargo, Travis dejó claro que estaba en el camino de la recuperación y agregó, "Estoy muy, muy agradecido de que con el tratamiento intensivo actualmente estoy mucho mejor".

Mientras que para la celebridad y madre de tres hijos con el famoso Scott Disick ha sido una "semana aterradora y emocional".

"Estoy muy agradecida con Dios por sanar a mi esposo, por todas sus oraciones por él y por nosotros, por la abrumadora efusión de amor y apoyo", escribió en una historia de Instagram el 2 de julio. "Estoy muy conmovida y agradecida", finalizó.

Los californianos Blink-182, el grupo en el que toca Travis Barker, son un referente del género pop punk que contribuyeron a la popularización de este estilo, sirviendo de inspiración a bandas como Sum 41.

La pareja se casó el mes pasado en Italia.