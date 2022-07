Muere exmodelo brasileña que luchaba como francotiradora en Ucrania

Fue asesinada la modelo brasileña Thalita do Valle, que se unió a las fuerzas militarias de Ucrania como francotiradora en la lucha contra Rusia durante un ataque con misiles, según informaron sus familiares.

La mujer de 39 años de edad, había estado en Ucrania por al menos tres semanas antes de morir el pasado 30 de junio en la ciudad de Kharkiv.

Do Valle murió junto al ex combatiente del ejército brasileño Douglas Burigo que se dirigía a evacuarla de un búnker al momento que ella fue asesinada, según información detallada por The New York Post.

The Sun informó que Thalita do Valle había estado trabajando en Ucrania como rescatista y como francotiradora en medio del enfrentamiento que se vive con Rusia.

El citado medio de comunicación agregó que Do Valle también era responsable de proporcionar cobertura frente al avance de las tropas rusas.

La modelo de origen brasileño anteriormente había sobrevivido a un bombardeo en la capital de Ucrania.

#batalion #lugardemulheréondeelaquiser ? som original - @____crisleny_oliver_____@ @thazinhaaaaaaaaaa Me disseram: vc não vai a Ucrânia ajudar os indefesos; animais, crianças? Quem falou que não? Já estou aqui a quase um mês! E vc faz por vc só ou faz algo por alguém? Feliz em ser aceita em TODOS batalhões e ser a única brasileira (novamente), assim como no Iraque, fui a única brasileira nos fronts... #slavaukraine

El hermano de Thalita do Valle, Theo Rodrigo Viera, declaró a Daily Mail que su hermana murió asfixiada tras haber quedado atrapada en un búnker en llamas en la ciudad de Kharkiv en medio de los fuertes bombardeos rusos.

"Thalita siempre estuvo involucrada en misiones humanitarias con la legión extranjera de algún país o aquí en Brasil", dijo Viera.

“A ella siempre la conmovió el sentimiento de salvar animales y humanos. Mi hermana siempre fue pacífica, una auténtica progresista. Las armas son parte de un contexto, pero ella salvó vidas y salvó animales”, puntualizó Viera.