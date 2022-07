Jennifer López habló sobre sus problemas de salud mental

Jennifer López se ha sincerado sobre los problemas de salud mental que ha tenido a lo largo de su vida y sobre la importancia de mantener a raya el estrés, una enfermedad que a veces no se percibe pero que puede causar estragos en la salud.

La artista ha utilizado su boletín On the JLo para abrirse con sus fans. Se ha sincerado en torno a cómo su salud mental se vio muy afectada cuando a penas pasaba los 20 años y cómo el estrés hizo una gran mella en ella.

La actriz y cantante ha contado como durante varios años no tenía tiempo casi ni pasa dormir. Solo estaba entre tres y cinco horas sin trabajar al día. No había descansos ni días libres. Se pasaba todo el día en un plató de grabación y toda la noche en un estudio musical.

"Hubo una época en la que dormía de tres a cinco horas cada noche. Estaba todo el día en el plató y toda la noche en el estudio, y los fines de semana hacía giras promocionales y grababa vídeos. Tenía poco más de 20 años y me creía invencible", ha empezado contando.

En aquella época tenía mucha ambición y el ritmo frenético no la dejaba ver las consecuencias que estaba teniendo, pero un día se asustó cuando se paró a observar cómo había empeorado su salud y decidió cambiar de estilo de vida.

"Estaba congelada. No podía ver con claridad, los síntomas físicos comenzaron a asustarme y el miedo se agravó", confesaba. Cuenta que tuvo varios ataques y que no supo bien qué era, en aquellos momentos, nadie supo ponerle nombre y lo ha descubierto con el paso de los años.

"Ahora sé que fue un ataque de pánico clásico provocado por el agotamiento, pero en aquel momento nunca había escuchado ese término", confesaba. "Le pregunté al médico si me estaba volviendo loca. Me dijo: 'No, no estás loca... Necesitas dormir de siete a nueve horas cada noche, no bebas cafeína y asegúrate de hacer ejercicio si vas a tener este ritmo de trabajo'", dijo.

Desde entonces JLo ha ido cambiando poco a poco de hábitos hasta encontrar la forma que mejor le viene. "Me di cuenta de lo grave que podía ser ignorar las necesidades de mi cuerpo y mi mente", ha dicho. Ahora es una gran deportista e intenta tomarse la vida con mucha más calma, de hecho a sus 53 años se mantiene en plena forma gracias a haber cuidado sus hábitos.