Jennifer López: cuántas veces se ha comprometido y casado

Si de algo podemos estar seguros sobre Jennifer López es de que cree en el amor y no le importa intentarlo las veces que sea necesario. El pasado sábado 16 de julio, la cantante, actriz y bailarina se contrajo nupcias con Ben Affleck.

JLo ha recibido seis anillos de compromiso y se ha casado cuatro veces. A continuación, un repaso de las relaciones más formales de ‘La diva del Bronx’.

Ojani Noa

De acuerdo con el portal La Prensa, Ojani Noa, el primer esposo de López y que trabajaba como mesero en la ciudad de Miami, le pidió matrimonio con un modesto anillo de diamantes que le valió todos sus ahorros.

Ojani tenía 21 años y ella 26. “Tenía miedo a enamorarme, pero me dejé llevar. Cuando me contó que era actriz, fue como un sueño hecho realidad. Me pregunté por qué me había elegido a mí, pero creo que la conquistó mi seriedad, mi actitud ante el trabajo. Ella es tierna, tímida, sencilla y honesta. Sus besos saben a chocolate y son suaves y ardientes”, comentó el cubano en una entrevista.

La joven pareja contrajo nupcias en el año 1997 y se divorció un año después.

Chris Judd

Chris Judd, uno de sus bailarines, fue su segundo esposo. Luego de terminar el famoso romance con el rapero Puff Daddy, la diva contrajo nupcias con Judd. Su entonces prometido le obsequió otro anillo de diamantes en el 2001. La pareja llegó a su fin en 2003.

Ben Affleck

Para el año 2003, Ben le pidió a JLo que fuera su esposa con una hermosa sortija de diamante rosado de Harry Winston de 6,1 quilates, valorado en casi 3 millones de dólares. La prensa recoge que Affleck suspendió la boda cuatro días antes alegando la gran presión mediática y un año después rompieron su compromiso. JLo reveló en su biografía que el actor le ‘rompió el corazón’ al cancelar la ceremonia en enero de 2004. En ese año ella vendió el anillo.

Marc Anthony

Su tercer matrimonio con el salsero Marc Anthony fue memorable para la actriz, porque de esa relación nacieron sus gemelos Max y Emme. Marc le pidió que fuera su esposa con un anillo de compromiso de Harry Winston con un diamante azul de 8.5 quilates valorado en más de 4 millones de dólares. Tras su separación en 2012, JLo también vendió las joyas que le regaló su exmarido, según medios estadounidenses.

Alex Rodríguez

En marzo del 2019, el expelotero Alex Rodríguez se arrodilló y le propuso matrimonio a ‘La diva del Bronx’ con un costoso anillo de diamantes valorado en 1.8 millones de dólares. Luego comenzaron a planear la boda, que si en Italia, Miami, Los Ángeles o el Caribe, pero la pandemia detuvo todo. En el 2021 la relación terminó, pese a los intentos de mantenerse unidos.

Ben Affleck, de nuevo

La intérprete de "Jenny from the Block" anunció el pasado abril su compromiso con Affleck, con quien reconectó a principios de 2021, casi dos décadas después de romper sus planes de boda y tomar caminos personales distintos. Ambos se casaron el sábado en una pequeña ceremonia familiar tras obtener una licencia de matrimonio en Nevada, Estados Unidos, según informó este domingo la revista People.