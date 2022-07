¿Se puso bótox? Así luce David Beckham ahora

A sus 47 años, David Beckham sigue siendo considerado uno de los hombres más atractivos y sexys del mundo. En una que otra ocasión, el exfutbolista del Real Madrid ha mencionado que detrás de su aspecto siempre joven hay una exigente rutina de entrenamiento y un plan nutricional equilibrado. Sin embargo, todo parece indicar que también se ha sometido a un 'retoquito' estético.

Las redes sociales y algunos medios internacionales se han hecho eco de una fotografía reciente de Beckham en un acto público en la que su cara luce más tersa que de costumbre. Esta sería la evidencia de que el exfutbolista se inyectó bótox en la cara para eliminar las líneas de expresión de su frente y las patas de gallo.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/07/21/david-beckham-david-beckham-posa-para-una-fotografía-7d50480a.jpeg David Beckham antes y ahora. (FUENTE EXTERNA)

Lo que llama la atención es que esto contradice su postura sobre la medicina estética. "La cirugía estética podría estar bien para algunas personas; no digo que sea malo. Pero para mí, personalmente, nunca, ¡nunca! No tengo ningún interés en hacer algo así, nunca. Envejecer con gracia es lo mío. Nunca me inyectaría la cara. O mi trasero, obviamente", refirió en una ocasión.

Quien nunca se ha mostrado en contra de las cirugías y de hecho ha admitido haberse sometido a algunas de las que hoy se arrepiente es su esposa, Victoria Beckham. "Probablemente debería avisarte: no hagas tonterías con tus senos. Lo he negado durante muchos años, resultó una estupidez. Fue una señal de mi inseguridad. Limítate a celebrar lo que ya tienes. Aprende a aceptar tus imperfecciones", reveló la exSpice Girl en una carta publicada en Vogue UK.