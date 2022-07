Ganó el título de Mister Colombia Internacional y reaparece como una mujer transgénero

En 2015 fue merecedor del título de Mister Colombia Internacional, imponiéndose a otros candidatos de su país. Pero a pesar de su éxito y popularidad abandonó repentinamente el modelaje y desapareció del ojo público.

“Jotae”, como era conocido en el mundo de las pasarelas, desfiló por todo el continente. Entre el 2012 y 2015 se forjó una exitosa carrera como modelo masculino, sin embargo, no era feliz.

Ahora, reapareció frente a las cámaras como una mujer transgénero de nombre Sofía y reveló la causa de su decisión.

"Soy colombiana de Medellín, soy bailarina, modelo y soy transgénero", reveló la chica a Telemundo. "Todo el mundo sabe que lo que yo más miedo le tenía era a lo que estoy haciendo en este momento, decir: 'Hola soy Sofía'. Esto es fuerte para mí".

Se fue a Estados Unidos y se realizó una serie de cirugías estéticas para convertirse en la persona que soñaba.

“Simplemente nací en un cuerpo equivocado… estaba Sofía queriendo salir desde siempre, que simplemente estaba escondida en otro cuerpo” confesó.

La colombiana se notó visiblemente emocionada en la entrevista al revelar que aún siente miedo por los prejuicios que tiene la sociedad. Aceptó que la parte más difícil ha sido lidiar con las expectativas y comentarios de los demás.

Cuando mencionó sus cirugías, Sofía señaló que la más difícil fue la de reasignación de género. También comentó que no va a detallar cuántos o cuáles procesos estéticos se ha hecho.

La colombiana ya se alejó de las pasarelas de modelaje masculino, sin embargo, aún disfruta de estar en el espectáculo. En este momento se dedica casi que exclusivamente a ser bailarina, una de sus grandes pasiones.

“Es demostrarle con mi baile de que yo disfruto lo que soy, de lo que siento… he demostrado que, sí se puede, entonces, eso sí me gustaría... incentivar a las demás niñas que se puede hacer algo que digan que por usted no se puede, y sí lo puedes hacer” manifestó.

Otro de sus objetivos a corto plazo es convertirse en una reconocida actriz. De hecho, la mujer confesó que hace poco grabó unos capítulos para una serie que saldrá más adelante.

Sofía está orgullosa de su proceso y aseguró que quiso contar su historia para que otras personas la conozcan y se inspiren con su vida.