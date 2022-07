Gerard Piqué es abucheado en un partido; público grita nombre de Shakira

Siempre que una pareja de figuras públicas se separa los fanáticos de ambos toman partido de un bando o de otro, llegando, incluso, a irrespetar. Esto lo vivió el futbolista Gerard Piqué, expareja de la cantante Shakira.

El español fue uno de los protagonistas del partido que se disputó este sábado en el Allegiant Stadium de Las Vegas entre el Barça y el Real Madrid. Un encuentro que ganaron los azulgranas.

El futbolista fue objeto de abucheos durante gran parte del encuentro y no sólo por parte de seguidores del Real Madrid, sino también por los de su propio equipo.

El motivo fue su reciente ruptura con Shakira, cuyo nombre también corearon en los momentos que Piqué tenía la pelota.

En algo coincide la afición latina del Real Madrid y del Barcelona...



¡A Shakira se le respalda!



Abucheos y gritos de "Shakira" para Piqué de ambas aficiones pic.twitter.com/V7KCwIxrtA — Adriana Monsalve (@AdrianaMonsalve) July 24, 2022

Estos abucheos no pasaron desapercibidos y tras el juego, la prensa preguntó a uno de sus compañeros por lo ocurrido.

"No sé a qué se deben esos gritos. Los hemos escuchado. No creo que a él le preocupe mucho. Ya le conocemos. Es de admirar. Cero presión. Creo que le motiva que le piten. Llevamos tiempo así. No creo que le quite el sueño. Lo que ha pasado hoy no le va a cambiar nada", expresó Jordi Alba.

Como reseña People en español el propio presidente del F.C. Barcelona, Joan Laporta, declaró hace unos días que Piqué estaba "sufriendo mucho" en medio de su separación. "Piqué está sufriendo. Tanto como imaginamos, tenemos en nuestra imaginación jugadores con fama, dinero, y todo lo que nos gusta, pero ellos son personas y Piqué es un gran ser humano", reveló.