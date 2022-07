El dramático testimonio de Karla Fatule por enfermedad que la hizo aumentar 70 libras en una semana

Fue durante unas vacaciones con su familia en Disney donde la productora y actriz Karla Fatule, notó cambios relevantes en su físico, sin imaginar que ese aumento sería solo el comienzo de un calvario.

La también youtuber conversó con Alicia Ortega para El Informe, donde reveló que aumentaba 10 libras diarias, acompañados de síntomas con vómitos. Se hablaba de desidratación. "No podía caminar, andaba en sillas de rueda", estimó.

"En el avión yo pensé que me iba a morir", dijo Fatule sobre los días que de angustia que vivió tras padecer una extraña enfermedad que le ha cambiado la vida por completo. Tras diversos estudios se pudo detectar que Fatule padecía la enfermedad de “Cambios Mínimos”; es poco conocida que ataca los riñones provocando cambios radicales en el cuerpo.

Fatule confesó que jamás se imaginó pasar por esta situación por ser una persona saludable, sin embargo expone su testimonio y espera que las personas que padezcan esta enfermedad puedan mejorar como ella lo está haciendo

Fatule sufre la enfermedad con cambios mínimos (ECM), un trastorno renal que, de acuerdo con el portal Medline Plus, puede llevar a síndrome nefrótico por los bajos niveles de proteína en la sangre.

El síndrome es un conjunto de síntomas que incluye proteína en la orina, bajos niveles de proteína en la sangre, niveles altos de colesterol y triglicéridos, además de hinchazón.

La creadora de contenido informó que en cinco días aumentó aproximadamente 70 libras de líquido llegando a estar en 218 libras de peso, lo que le impedía caminar de manera normal y hacer otras actividades. Con el tratamiento al que ha sido sometida hoy ha bajado y pesa 155 libras.

Dijo que aún le falta por bajar pero por el medicamento el proceso es más lento. Estuvo ingresada en un centro de salud por muchos días.

"Duré muchos días en la clínica. Luego de un mes y dos días se me hizo la biopsia renal y me descubrieron el ECM, un trastorno que daña los glomérulos, unos vasitos sanguíneos diminutivos que hay en los riñones que depuran la sangre. Actualmente los médicos no saben la causa", detalló.

La también productora dijo que, aunque no sabe la causa, los médicos estiman que puede ser por su historial alérgico.

A modo de reflexión agradeció el apoyo de todas las personas y expresa que tiene más ganas de vivir. "Fueron días de mucha incertidumbre, muchos cambios físicos y mentales".

Y añade: "A pesar de todo lo vivido me siento extremadamente agradecida de vivir, de respirar, de mi familia, de mis hijos, de mi salud, de mi cuerpo... Estoy lista para vivir al máximo esta oportunidad que se me ha dado para estar en la tierra".