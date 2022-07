¿Cuál fue la respuesta de Chris Rock tras llamada de Will Smith para pedirle disculpas?

Tras varios meses del suceso más violento y polémico que se ha vivido en una gala en vivo de los Premios Óscar, luego que Will Smith golpeara al comediante Crhis Rock por un comentario en tono de nroma que hizo sobre el nuevo look de su esposa, la actriz Jada Pincket Smith, el actor ganador de la estatuilla como mejor actor por su actuación en King Richard, finalmente rompió el silencio y le pidió disculpas públicas a Rock. "Chris, te pido disculpas", mencionó en un video que dio a conocer NBC.

"¿Por qué no te disculpaste con Chris en tu discurso de aceptación? Estaba abrumado por este punto; estaba todo borroso", continuó.

En el video informó que ha llamado al humosita y este le respondió de una manera muy puntyal. "Me he comunicado con Chris y el mensaje que me devolvió es que no está listo para hablar y cuando lo esté, se contactará conmigo".

El protagonista de películas como Men in black y The Pursuit of Happyness, quien se notó en el audiovisual visiblemente acongojado, repitió sus disculpas. "Te quiero decir Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable. Aquí estaré cuando estés listo para hablar conmigo", concluyó.