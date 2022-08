Bachatero Kiko Rodríguez concluye gira de presentaciones por Estados Unidos y anuncia nuevo disco

Recientemente el bachatero Kiko Rodríguez retornó a la República Dominicana tras agotar una gira de presentaciones por todo Estados Unidos que lo mantuvo ausente de su tierra natal por cuatro meses.

Para el veterano artista, “Volvió el Sentimiento USA Tour 2022” ha sido la gira más exitosa y duradera de toda su carrera en elpaís norteamericano, debido a que la más larga hasta el momento había sido de 45 días.

“Creo, sin temor a equivocarme, que esta es la mayor para un grupo de bachata con una duración de cuatro meses”, consideró el dueño de la frase “Con amor”.

Con este tour Kiko Rodríguez recorrió un total de 19 ciudades, entre ellas New York, tocando en el Club Salsa Con Fuego; Boston Malayas, Night Club; New Jersey Bonfire Mofongo House; Virginia, Club One; California The Granada; Phoenix, La Santima. Además, en Filadelfia, Connecticut, Las Vegas, Carolina del Norte y del Sur, Florida, Tennessee, Atlanta, Ohio, Houston Rumba Club, Louisiana y Alabama, donde presentó 50 shows todos a casa llena.

“Pienso que mis fans tenían ansias de verme y escuchar mis canciones porque desde la pandemia no podíamos llevarle nuestra bachata y como todo se ha normalizado el calor y recibimiento fue más de lo que esperaba”, manifestó.

El bachatero cibaeño agradeció a Dios y a su público que a lo largo de su carrera ha podido acumular un gran repertorio cargado de éxitos de los cuales en su mayoría no puede dejar de cantar en sus presentaciones, entre los que resaltó “Los claveles míos”, “Hoy la vi pasar”, “El verde de tus ojos”, “Vagabundo, borracho y loco” y “El Beso que no le di”, te de éxito mundial que interpreta junto a Romeo Santos.

Durante este mes y septiembre Kiko Rodríguez se presentará en varios escenarios del país para luego partir nuevamente hacia Estados Unidos donde tiene en agenda varias fiestas a partir de octubre.

Nuevo tema

Kiko Rodríguez no para y está sumergido en la promoción de “Recuerdo tus ojos”, su sencillo más reciente. Explicó que se trata de un tema viejo, pero que fue remasterizado.

“Está sonando y escalando a nivel de calle, plataformas y emisoras. Le daremos un poco de calor hasta enero que viene mi producción nueva que ya está lista”, adelantó el bachatero.