Dominicana Lourdes Stephen será la copresentadora de Al Rojo Vivo tras su salida de Univision

La periodista dominicana Lourdes Stephen salió de la cadena Univision tras 20 años de ejercicio profesional. Ahora comienza otra etapa en el canal competidor Telemundo como la copresentadora de Al Rojo Vivo.

A partir del 22 de agosto Stephen pasa a conducir el programa de noticias junto a la mexicana Jessica Carrillo, de lunes a viernes a las 4pm/3c con informaciones de actualidad, entretenimiento, tecnología y estilo de vida.

"La llegada de Lourdes a Al Rojo Vivo representa nuestro compromiso con nuestras comunidades de ofrecerle al televidente un espacio con los titulares del momento y una amplia variedad de temas informativos de la mano de dos extraordinarias mujeres que representan la mujer latina de hoy día", comentó Ronald Day, presidente de Entretenimiento y Contenido de Telemundo.

Por más de 15 años, Lourdes Stephen brilló en la pantalla de Univision. En esta cadena, la dominicana fue copresentadora de Primer Impacto y del programa de entretenimiento Sal y pimienta. También fue una de las conductoras de Sin Rollo de Despierta América.

Refiere People en Español que Stephen es graduada con una maestría en periodismo de la Universidad de Boston. Como reportera fue corresponsal en Nueva York y luego se mudó a Miami, donde vive con su esposo, el abogado Michael Puchades y su hijo Michael Victor.

Lourdes Stephen, feliz en esta nueva etapa

Al ser contactada por la revista People en Español, la periodista criolla expresó: "Lo que más me enorgullece cuando me miro al espejo es la resiliencia que jamás pensé qué había dentro de mí".

Agregó: "Y que haga lo que haga, conquiste lo que conquiste, logre lo que logre , siempre sigo siendo la misma niña, esa que nació en la República Dominicana, que tuvo la ilusión de crecer, de prepararse para hacer lo que ama y de cada día ser mejor en todo lo que hace. No sé si es bueno, o es malo, pero no tengo presente las cosas que he hecho en mi pasado, sino que me enfoco en las cosas que quiero hacer el día de mañana. Eso me ayuda a mantener mis pies firmes sobre la tierra y a siempre procurar la excelencia".

Salió dos veces de Univision

A finales de julio de este año, Stephen dio a conocer su salida de la televisora hispana. “He decidido cerrar mi ciclo con la gran empresa que por 20 años me dio tantas oportunidades y me refiero a Univision”, dijo en un video desde Italia donde disfrutaba de unas vacaciones.

“Gracias, por tanto, tengo el corazón rebosado de agradecimiento por mis compañeros, por quienes han sido mis jefes, por los amigos que he forjado por casi dos décadas… Quiero decirles también que es importante saber que siempre hay tiempo para crecer, y que, por aquí, por mis redes sociales, nos mantenemos comunicados tú y yo, siempre”, agregó.

En el 2018 salió de la cadena cuando era conductora de ‘Sin Rollo’. En ese año era parte del staff de ‘Despierta América’ y de programas de los fines de semana. Poco tiempo después volvió y en 2022 le dijo adiós a Univision para entrar a Telemundo.