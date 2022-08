Actriz Anne Heche sufre accidente y está hospitalizada

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó este viernes sobre un accidente automovilístico en la cuadra 1700 de South Walgrove Avenue antes de las 11:00 de la mañana.

De acuerdo con una publicación en su cuenta de Twitter del departamento de bomberos, “una mujer adulta encontrada dentro del vehículo” fue llavada a un hospital cercado en estado crítico.

Aunque el departamento no identificó a la actriz, el medio TMZ dijo que los testigos vieron a Heche conduciendo un Mini Cooper azul en su vecindario. Con videos y fotos de la escena, el sitio dijo que Heche primero se estrelló contra el garaje de un edificio de apartamentos.

De acuerdo con la información, antes de que los residentes pudieran ayudar a la actriz a salir de su automóvil, dio marcha atrás y alejó.

Según los informes, Heche se estrelló contra una casa cercana y provocó un incendio en Mar Vista, al oeste de Los Ángeles.

Heche, que mantuvo sonadas relaciones con la actriz Ellen DeGeneres y el actor James Tupper, saltó a la fama a finales de la década de los 80 con su retrato de Vicky Hudson y Marley Love en la telenovela "Another World".

Se consolidó en Hollywood con las películas "Donnie Brasco" (1997), "Volcano" (1997) y "I Know What You Did Last Summer" (1997).